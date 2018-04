Déclaration du président de la Russie Vladimir Poutine

La Russie condamne avec la plus grande fermeté l’attaque contre la Syrie, Vladimir Poutine

Le 14 avril, les États-Unis, appuyés par leurs alliés, ont lancé une frappe aérienne contre des cibles militaires et civiles en République arabe syrienne. Un acte d’agression contre un État souverain qui est sur la ligne de front dans la lutte contre le terrorisme a été commis sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU et en violation de la Charte des Nations Unies et des normes et principes du droit international.

Tout comme il y a un an, lorsque la base aérienne de Shayrat en Syrie a été attaquée, les États-Unis ont utilisé comme prétexte une attaque chimique mise en scène contre des civils, cette fois à Douma, une banlieue de Damas. Après avoir visité le site de l’attaque chimique, les experts militaires russes n’ont trouvé aucune trace de chlore ou de tout autre agent toxique. Pas un seul résident local n’a été en mesure de confirmer qu’une attaque chimique avait effectivement eu lieu.

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a dépêché ses experts en Syrie afin d’enquêter sur toutes les circonstances. Cependant, dans un signe de dédain cynique, un groupe de pays occidentaux a décidé de prendre des mesures militaires sans attendre les résultats de l’enquête.

La Russie condamne avec la plus grande fermeté l’attaque contre la Syrie, où le personnel militaire russe aide le gouvernement légitime dans ses efforts de lutte contre le terrorisme.

Par ses actions, les États-Unis aggravent encore la situation humanitaire déjà catastrophique en Syrie et infligent des souffrances aux civils. En fait, les États-Unis se livrent aux terroristes qui tourmentent le peuple syrien depuis sept ans, ce qui a conduit à une vague de réfugiés fuyant ce pays et la région.

L’escalade actuelle autour de la Syrie est destructrice pour l’ensemble du système des relations internationales. L’histoire arrangera les choses, et Washington porte déjà la lourde responsabilité de l’indignation sanglante en Yougoslavie, en Irak et en Libye.

La Russie convoquera une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter des actions agressives des Etats-Unis et de ses alliés.

Vladimir Poutine

Statement by the President of Russia in connection with the missile strike against Syria — 14 avril 2018

Russie : la défense aérienne syrienne détruit 71 des 103 missiles de croisière de la coalition américaine. L'attaque de ce matin contre la Syrie est un crime – Le Guide de la Révolution de l'Iran — 14 avril 2018

Donald Trump annonce que des frappes militaires sont en cours sur la Syrie, en collaboration avec la France et le Royaume Uni. La guerre vient d'être lancée ici, les défenses aériennes syriennes défendent maintenant le ciel — 14 avril 2018

Russian MoD: US alongside UK and France launched 103 cruise missiles and air-surface missiles on Syrian civil and military facilities, 71 missiles were intercepted by Syrian air defense systems. — 14 avril 2018

Missiles were intercepted by Syrian air defense systems:

12 (from 12) over Dumayr airbase

12 (from 12) over Shayrat airbase

18 (from 18) over Marj Ruhayyil airbase

4 (from 4) over Damascus airport

13 (from 16) over airbase in Homs (Qusayr)

5 (from 9) over Mezzeh airbase — 14 avril 2018