Syrie : Le gouvernement britannique veut la guerre à tout prix ! 

Malgré les appels à la retenue et au bon sens, le gouvernement britannique pousse à la guerre mondiale quel qu’en soient les conséquences possibles ou imaginables.

La mort et la capture de militaires britanniques se battant aux côtés des terroristes en Syrie n’expliquent pas un tel acharnement a déclencher un conflit mondial dont les conséquences seront indubitablement désastreuses pour tous.

L’histoire se répète mais cette fois-ci son écriture est loin d’être garantie.

strategika51

#Damas confirme pour la première fois la capture de militaires britanniques à #Ghouta Est https://t.co/zrLX0xa0yL @IntropaJacques Des SAS capturés vivants aux côtés des terroristes lors de l’opération de libération de Ghouta Est par l’Armée syrienne et les Spetsnaz russes #Russie pic.twitter.com/LwC1SbzsBn

Chypre: Moscou frappera la base britannique https://t.co/DbijjdIjgK via @IntropaJacques Les britanniques veulent la guerre, mais ils pensent que #Poutine va leur tirer dessus comme des lapins! HaHaHa!😫😩😂 #Syrie #Russie #GB #UK pic.twitter.com/xJZeH4pB7p

Les avions britanniques à Chypre sont prêts pour une action militaire en #Syrie https://t.co/x0CJbjmoKD via @IntropaJacques La situation dans le monde est préoccupante, Vladimir Poutine #Syria #Russie #UK pic.twitter.com/4GmnABg0Qo

Theresa May received unanimous cabinet backing for UK military action against Syrian regime targets https://t.co/2cYVLtbCOP

— The Times of London (@thetimes) 13 avril 2018