Trump tweete à la Russie : attends les « missiles intelligents » sur la Syrie. Moscou répond

Nouvel épisode de l’escalade du bloc occidental face aux exploits réalisés dans la Ghouta orientale : le président américain Donald Trump s’est adressé à Moscou lui suggérant que la frappe contre la Syrie consisterait en des missiles intelligents.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 avril 2018