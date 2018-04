Les forces armées russes, iraniennes et syriennes en état d’alerte maximale à une attaque contre la Syrie semble imminente

Les forces armées de la Fédération de Russie, de la Republique islamique d’Iran et la République arabe de Syrie sont en état d’alerte maximale et ont été informées de l’imminence d’un mouvement militaire hostile majeur au Levant et en Europe orientale mais également en mer du Nord et dans l’Arctique.

Les forces aérospatiales russes et la force de frappe stratégique iranienne sont en état de guerre.

Damas s’attend à une nouvelle attaque étrangères devant se produire dans la nuit du 9 au 10 avril 2018 ou celle du 10 au 11 avril 2018.

Le commandement militaire syrien est déterminé à engager une lutte sans merci contre l’entité terroriste d’Israël si les forces US, OTAN ou turques procèdent à un assaut illégal contre ses forces armées et les forces alliées.

strategika51

The current era is one of dignity for the Islamic Republic of Iran. The reason for the unprecedented attacks against Islamic Republic of Iran is due to its increase in power; because the enemies have been terrified by this increasing power, they have accelerated their attacks. pic.twitter.com/4UvOjEBO0s

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) 8 avril 2018