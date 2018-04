L’armée russe bloque les signaux des drones américains en Syrie

L’armée syrienne « en état d’alerte » face à la menace d’une riposte militaire occidentale

L’armée russe a brouillé des drones militaires américains en Syrie, perturbant gravement les opérations militaires américaines, a annoncé la chaîne NBC, citant des responsables américains anonymes.

Selon des responsables américains, les Russes avaient commencé à bloquer quelques drones américains plus petits il y a quelques semaines après une « série d’attaques présumées d’armes chimiques contre des civils dans la Ghouta orientale ».

Les sources du réseau NBC ont déclaré que l’armée russe craignait que l’armée américaine se venge des attaques et a commencé à brouiller les systèmes GPS des drones opérant dans la région.

« Les récepteurs GPS de la plupart des drones peuvent être assez facilement bloqués », a déclaré le Dr Todd Humphreys, directeur du laboratoire de radionavigation de l’Université du Texas à Austin.

Le département de la Défense ne peut certainement pas dire si le brouillage est la cause de l’écrasement des drones, selon la sécurité opérationnelle.

« L’armée américaine maintient des contre-mesures et des protections suffisantes pour assurer la sécurité de nos avions et de nos drones, de nos forces et des missions qu’ils soutiennent », a déclaré le porte-parole du Pentagone, Eric Pahon.

