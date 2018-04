Syrie, Ministère des AE : Les prétentions sur l’usage d’armes chimiques sont devenues un “disque ennuyeux”

Mme. Nikki Haley, pas besoin de tirer des missiles Tomahawk sur la Syrie, le groupe terroriste Jaysh al-Islam a capitulé

Damas/Une source du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a affirmé que les allégations sur l’usage d’armes chimiques sont devenues “un disque ennuyeux non convaincant”, sauf pour certains Etats qui marchandent avec le sang des civils et soutiennent le terrorisme en Syrie.

« Chaque fois que l’armée arabe syrienne avance dans la lutte contre le terrorisme, des allégations sur l’usage d’armes chimiques se propagent comme prétexte pour perdurer le terrorisme dans la ville de Douma », a indiqué la même source.

Et la source d’ajouter : “Le prétexte de l’usage d’armes chimiques à la Ghouta a été planifié et il y avait des informations authentifiées et sûres à ce sujet ».

Raghda Bittar

sana.sy

#Moscou : Les prétentions sur une attaque chimique à la #Ghouta orientale sont des provocations visant la protection des terroristes https://t.co/f2RtUwFrg8 @IntropaJacques #Syrie #Russie — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 9 avril 2018

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 avril 2018

We along with 8 other members have called for an emergency Security Council mtg tomorrow in reference to the horrible chemical weapons attack on innocent civilians in Syria. This is becoming all too common. Strong action is needed. pic.twitter.com/Vt3L5fjVla — Nikki Haley (@nikkihaley) 8 avril 2018

We continue to closely follow disturbing reports regarding alleged chemical weapons attack targeting a hospital in Douma, #Syria. The Assad regime and its backers must be held accountable and any further attacks prevented immediately. https://t.co/8TfYjIYQ9S pic.twitter.com/i3pmVKYVTp — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 avril 2018

#Syrie – @JY_LeDrian : je condamne la poursuite par le régime syrien du siège de la ville de Douma en #Ghouta orientale, et les bombardements qui ont fait un grand nombre de victimes civiles, en violation flagrante du droit international humanitaire. https://t.co/O0zujqoLo5 — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 8 avril 2018

Sous le feu de la mitraille de l’aviation syrienne et russe, Jaysh al-Islam capitule https://t.co/Qy8dBBTh8H @IntropaJacques Au sol durant 24 heures, l’armée syrienne a percé les défenses de Jaysh al-Islam, ses chances de résister à l’assaut étaient égales à zéro #Syrie #Russie pic.twitter.com/HX7MKhNwDg — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 8 avril 2018