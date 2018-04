Le ministère russe de la Défense : L’aérodrome syrien T-4 touché par des avions F-15 d’Israël

MOSCOU, 9 avril. /TASS/. Deux avions F-15 de l’armée de l’air israélienne ont lancé une attaque avec huit missiles guidés sur l’aérodrome T-4 de Syrie, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.

« Le 9 avril, entre 3h25 et 3h53, deux avions F-15 de l’armée de l’air israélienne ont lancé une attaque avec huit missiles guidés sur l’aérodrome T-4 sans pénétrer dans l’espace aérien syrien à partir du territoire libanais « , a déclaré le ministère.

Les défenses aériennes syriennes ont détruit cinq missiles guidés. Trois missiles ont atteint la partie ouest de l’aérodrome. Aucun conseiller russe ne fait partie des victimes.

Plus tôt, l’agence de presse SANA a rapporté, citant une source militaire, qu’une frappe massive de missiles a été lancée lundi sur l’aérodrome militaire T-4 dans la province syrienne de Homs. Selon le rapport, il y a des morts et des blessés parmi les militaires.

Al Arabiya TV a déclaré qu’au moins 14 militaires, dont plusieurs conseillers iraniens, ont été tués.

tass.com

