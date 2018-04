✝Vladimir Poutine a félicité les chrétiens orthodoxes et tous les citoyens russes qui célèbrent Pâques

Pâques symbolise le triomphe de la vie, du bien et de l’amour, Vladimir Poutine

kremlin

Le message de Vladimir Poutine :

« La grande fête de Pâques symbolise le triomphe de la vie, du bien et de l’amour, et a une immense signification morale. Il évoque la foi, l’espoir et inspire les gens à faire le bien et à aider son prochain. Il rassemble les gens autour de valeurs et d’idéaux spirituels. Ces jours de printemps sont remplis de joie et nous aident à saisir l’importance de nos traditions et coutumes de longue date.

C’est avec satisfaction que je note les efforts inlassables de l’Église orthodoxe russe pour renforcer l’harmonie sociale, soutenir l’institution de la famille et éduquer la jeune génération, ainsi que sa contribution à surmonter les défis sociaux urgents. L’Eglise orthodoxe russe doit être louée pour son travail étendu et à multiples facettes. »

Vladimir Poutine a assisté au service de nuit de Pâques à la cathédrale du Christ Sauveur. Patriarche Kirill de Moscou et toute la Russie a dirigé le service. Selon la tradition, le président et le patriarche ont chacun offert à l’autre un cadeau de Pâques.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

