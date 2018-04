Les Mousquetaires du Moyen-Orient : Poutine, Rohani, Erdogan

Un sommet crucial, Iran, Turquie et Russie, l’engagement en faveur de la souveraineté, l’indépendance, l’unité et de l’intégrité territoriale de la Syrie – Le Ministre Javad Zarif

Ankara – Le communiqué commun publié par les présidents des pays garants de l’accord sur la cessation des hostilités en Syrie, la Russie, l’Iran et la Turquie, affirme le soutien à la souveraineté et à l’unité territoriale de la Syrie et à la poursuite de la lutte contre le terrorisme.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion du président russe, Vladimir Poutine, avec ses homologues, iranien Hassan Rohani, et turc Recep Tayyip Erdogan, tenue aujourd’hui à Ankara, les trois présidents ont indiqué que les trois pays s’engagent fortement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie et affirment la poursuite de leur coopération afin d’y instaurer la paix et la stabilité.

Le communiqué fait savoir que les trois pays garants poursuivront la coopération jusqu’à l’éradication des réseaux terroristes, tels que «Daech», «Front Nosra» et « Al-Qaïda » et de tous les groupes qui leur sont affiliés.

« Pas de solution militaire en Syrie et le règlement de la crise en Syrie se réalise uniquement par un processus politique »,selon le communiqué qui ajoute que le processus d’Astana sur la crise en Syrie contribuera au règlement de la crise.

Le communiqué assure que les pays garants soutiennent les décisions de la Conférence du dialogue inter-syrien à Sotchi, notamment la création d’une commission pour débattre la Constitution.

Le communiqué souligne la nécessité de créer le climat propice pour le retour des Syriens déplacés du fait du terrorisme à leur pays.

Et le communiqué de conclure : « Les pays garants accueillent favorablement la résolution du Conseil de sécurité N°2401 adoptée en février dernier pour traiter la situation humanitaire en Syrie, notamment à Raqqa, dans le camp de Rukbane, à Fouaa, à Kafraya et à Idleb et assurent qu’ils poursuivront la coopération pour consolider l’accord sur l’arrêt des combats en Syrie ».

Dans une conférence de presse tenue à Ankara avec son homologue russe, Vladimir poutine, et le président du régime turc, Recep Tayyip Erdogan, le président iranien, Hassan Rohani, a affirmé que les réseaux terroristes reçoivent le financement et les armes des pays occidentaux, volent le pétrole et détruisent les antiquités dans la région.

Rohani a indiqué que les Etats-Unis avaient utilisé les réseaux terroristes Daech et al-Nosra comme un outil dans une tentative de dominer la région.

« Pas de solution militaire à la crise en Syrie »,a-t-il affirmé, précisant que le règlement sera politique.

Rohani a souligné la nécessité de respecter l’unité, l’indépendance et la souveraineté de la Syrie, ajoutant que c’est le peuple syrien qui décide de l’avenir de son pays.

Pour sa part, le président Poutine a affirmé que son pays, l’Iran et la Turquie s’engagent à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie et ils sont d’accord sur la coopération pour le règlement de la crise en Syrie.

Le président Poutine a ajouté que les trois pays apprécient hautement les résultats de la Conférence du dialogue national inter-syrien tenue à Sotchi, affirmant qu’il n’y a pas d’alternatives à la solution politique de la crise en Syrie à travers le dialogue entre toutes les catégories du peuple syrien.

« Nous allons poursuivre la conjugaison des efforts pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en Syrie », a-t-il fait savoir.

Poutine a, en outre, souligné avoir reçu des preuves convaincantes disant apprendre que les terroristes planifient pour mener des opérations provocatrices en Syrie à travers l’usage d’armes chimiques.

