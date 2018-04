Vladimir Poutine, l’homme le plus influent du monde

Poutine n’est pas seulement l’homme politique le plus connu et le plus puissant de la Russie ; il en est le seul homme politique

Qui est l’être humain le plus influent sur la planète ? Mon vote va à Vladimir Poutine.

Poutine s’est établi comme un pôle dans le grand débat mondial de l’époque, le débat entre l’autoritarisme et la démocratie. Il a une stratégie cohérente pour promouvoir son côté autoritaire dans ce débat. Il est capable d’humilier et de perturber ses rivaux démocratiques à volonté et de s’en tirer à bon compte. Il est devenu un héros culturel pour les conservateurs populistes partout – en France, en Italie, aux Philippines et au Bureau ovale.

Les gens disent toujours que Poutine est simplement bon à jouer une main faible. Tout le monde s’attend à ce qu’il finisse par s’écrouler parce que l’économie de la Russie est si grinçante. Mais sa main n’est pas si faible. C’est parce que sa base de pouvoir n’est pas économique ; c’est culturel et idéologique.

Comme l’écrit Christopher Caldwell dans Imprimis, le prestige international de Poutine commence par l’histoire qu’il raconte. Il est arrivé au pouvoir en racontant, après que les réformateurs occidentaux ont failli détruire son pays. Des équipes d’économistes américains pensaient que si vous privatisiez correctement la propriété, la loi et l’ordre et la cohésion sociale prendraient soin d’eux-mêmes.

Une catastrophe sociale s’en est suivie. L’espérance de vie moyenne de la Russie est tombée en dessous de celle du Bangladesh. Le gouvernement a fait faillite. Les membres de l’ancienne nomenklatura communiste ont pillé les ressources de la nation. Les administrations américaines successives ont humilié la Russie sur la scène mondiale.

Poutine est venu et a restauré la stabilité. L’espérance de vie en Russie est maintenant de 71 ans, un record historique. L’économie est revenue. La Russie est de nouveau une puissance mondiale, capable, pas plus tard que la semaine dernière, de faire fi de l’assaut diplomatique combiné d’un radeau de nations occidentales. Après les 17 années au pouvoir de Poutine, son taux d’approbation nationale se situe au-dessus de 80 %.

De plus, dans les années à venir, les autoritaires poutinistes auront plusieurs avantages clés dans la guerre des idées.

En premier lieu, la démocratie libérale repose sur l’idée que le pouvoir doit être dispersé à travers un système de relations et d’institutions.

Poutine défend l’idée que l’autorité devrait être centralisée, avec un leader au sommet et des lignes de fer de l’autorité coulant vers le bas. Il défend l’idée que la démocratie libérale descend dans le chaos lorsqu’il n’y a pas de confiance sociale, qu’il s’agit d’une fraude qui permet aux gens bien branchés de piller tout le monde.

En période d’anxiété et de méfiance, il est beaucoup plus facile de plaider en faveur d’une autorité centralisée claire que d’une autorité dispersée et amorphe.

Deuxièmement, la loyauté ultime de la démocratie libérale est à une abstraction – à une constitution, à une croyance et à un ensemble de normes démocratiques. Nous, dans le camp démocratique, nous sommes toujours alarmés lorsque nous voyons un Poutine ou un Donald Trump ou un Xi Jinping trashing normes pour amasser le pouvoir personnel.

Mais la loyauté ultime de l’autoritarisme est envers une personne. L’homme lui-même. Comme l’a dit M. Steven Fish dans The Journal of Democracy, « Poutine n’est pas seulement l’homme politique le plus connu et le plus puissant de la Russie ; il en est le seul homme politique. Ni les partisans de Poutine, ni ceux de Trump, ni ceux de Xi Jinping, ni ceux de Xi Jinping ne sont dérangés par le piétinement des normes, tant qu’il y a une personne responsable prête à prendre le manteau de commandement.

En période d’anxiété et de méfiance, il est beaucoup plus facile de rallier les gens autour d’une personne qu’une abstraction.

Troisièmement, la démocratie libérale se construit sur une foi, une foi dans les capacités des citoyens individuels. La foi, comme vous le savez, c’est la confiance dans les choses que l’on espère et la preuve de ce que l’on ne voit pas. Nous, les démocrates, nous croyons que les gens savent mieux gérer leur propre vie et que ces choix individuels peuvent être intégrés dans un tissu commun.

Le poutinisme, comme Trumpism, est basé sur un cynisme. Il est basé sur l’idée qu’il ne faut pas se faire d’illusions, être sage aux voies du monde. Les gens sont, comme le dit Machiavelli, ingrats et trompeurs, timides du danger et avides de profit. La rivalité est inévitable. Tout est partisan. Toute personne ou institution qui prétend être objective et au-dessus de la mêlée est un menteur.

Dans ce monde, tout est relations publiques, et plus la charade est éhontée, mieux c’est parce que les gens croiront tout ce qui est dans leur intérêt à croire.

En période d’anxiété et de méfiance, il est beaucoup plus facile de vendre le cynisme que l’idéalisme.

Enfin, la démocratie libérale est fondée sur l’idée que les gens qui ne sont pas comme vous méritent encore le respect et l’attention, que la politique consiste à faire des compromis avec des gens que vous pouvez à peine supporter d’être dans la même pièce que vous.

Le poutinisme est basé sur l’idée que les gens qui ne sont pas comme vous sèment le chaos culturel ; ils sapent votre mode de vie. Poutine s’acharne continuellement contre les gays, les musulmans, les athées, l’Occident « infertile et sans sexe ».

En période d’anxiété et de méfiance, il est beaucoup plus facile de nous vendre nos distinctions que de tolérer la diversité culturelle.

Bref, ne jamais sous-estimer cet homme ou sa cause. Partout dans le monde, les régimes politiques s’adaptent, devenant soit un peu plus autoritaire, soit un peu plus démocratique. À l’heure actuelle, l’élan est clairement dans la direction autoritaire. C’est en partie parce que ce côté a une figure brillante et imprudente à la tête. C’est aussi parce que lorsque vous vous arrêtez pour demander qui est le leader mondial du camp démocratique libéral, vous n’avez pas de nom du tout.

