La puissance aérienne russe écrase les forces rebelles dans de nombreuses villes d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 12h35 – Les avions de guerre des forces aérospatiales russes sont au beau milieu d’une opération majeure au-dessus du ciel de la province d’Idlib, ciblant les forces rebelles dans plusieurs villes de la région.

Selon des sources affiliées à l’armée, les frappes aériennes se poursuivent depuis mardi matin – les rapports indiquent qu’au moins cinq chasseurs russes sont actuellement impliqués dans l’opération au moment de la rédaction du présent rapport.

Les sites de stockage, les bases et les mouvements militants visent la ville de Jisr ash-Shugur ainsi que les villes d’Areeha, Jabal az-Zawiyah, Jabal al-Arbeen, Barsangol, As-Sukkariyah, Halouz, Al-Ghassaniyah et Al-Mastourmah.

Depuis près d’une semaine maintenant, la puissance aérienne russe effectue un grand nombre de frappes aériennes contre les forces djihadistes dans tout le nord-ouest de la Syrie, prétendument en réponse aux renseignements selon lesquels les groupes rebelles armés de la région ont planifié une vaste offensive contre l’armée syrienne.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Russian warplanes join in on Syrian Army offensive against #ISIS in Deir Ezzor https://t.co/B68CZf0Pxn #DeirEzzor #Russia #SAA #Syria

— Al-Masdar News (@TheArabSource) 3 avril 2018