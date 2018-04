Les forces russes entrent à Douma, Ghouta Est

Les rebelles de Douma parviennent à un accord avec le gouvernement syrien, les forces russes entrent dans la ville.

BEYROUTH, LIBAN, 13h27 – Les forces rebelles qui tiennent bon dans le district de Douma, dans la région de Ghouta Est de Damas, ont conclu un accord de médiation avec les russes et le gouvernement syrien après une semaine de chamailleries.

Selon les rapports, certains militants Jaysh al-Islam de Douma seront évacués vers la ville de Jarablus (sous le contrôle des rebelles soutenus par les Turcs) dans le nord-est de la province d’Alep tandis que d’autres combattants se réconcilieront avec le gouvernement syrien.

La police militaire russe est sur le point d’entrer bientôt à Douma, où elle établira des couloirs d’évacuation, surveillera le retrait des insurgés et accueillera des infrastructures humanitaires temporaires.

