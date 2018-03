En République de Carélie, Russie «Baptême de feu» pour les chasseurs Su-35S et Su-30SM

ici Putinov 2 Missiles–OK«Roger» WAOUUU! Hoooo!… Je rentre à la base, un razemotte commandant! Niet Putinov [Top Gun] 😅😂🤣

L’aérodrome militaire de Besovets, dans la République russe de Carélie, a accueilli des exercices de chasseurs qui ont effectué des tirs de missiles guidés. Découvrez les images diffusées par la Défense russe.

En Carélie, des pilotes de l’armée de l’air et de la défense antiaérienne du district militaire Ouest ont procédé à des tirs de combat et à des lancements de missiles guidés et se sont entraînés en combat aérien à bord de MiG-29SMT, MiG-31BM et différentes versions du Su-27 et ce dans le cadre des exercices Ladoga 2018.

«Près de 50 pilotes-chasseurs ont perfectionné leurs techniques de détection de moyens d’attaque aérienne de l’ennemi conventionnel, d’interception et de destruction à toutes les heures de la journée», a déclaré le ministère russe de la Défense. ​Ces exercices ont en outre été l’occasion de passer leur «baptême de feu» pour les chasseurs Su-35S et Su-30SM qui ont été livrés au district militaire Ouest à la fin de l’année dernière. La particularité de Ladoga 2018 réside en ce que les pilotes ignorent la localisation des cibles et leurs caractéristiques avant la réception des signaux. Ils cherchent eux-mêmes et interceptent les cibles aériennes dans la zone des manœuvres. fr.sputniknews.com