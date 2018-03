La Russie déclare que l’opération antiterroriste de Ghouta en Syrie est presque terminée

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a déclaré jeudi qu’une « opération antiterroriste » dans le Ghouta oriental syrien était presque terminée, a rapporté l’agence de presse RIA.

S’exprimant lors d’un briefing hebdomadaire, Maria Zakharova a déclaré que Douma, la principale ville de l’est de Ghouta, restait sous le contrôle des combattants islamistes.

Sur le terrain de la Ghouta orientale, les troupes de l’armée syrienne ont réussi à découvrir un grand hôpital de campagne souterrain ainsi qu’un grand entrepôt de médicaments dans les districts de Saqba et de Harasta.

