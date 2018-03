Israël menace de frapper la Syrie

Poutine à Israël, « Ça suffit! », c’était le 11 Février 2018!

Le chef d’état-major de l’armée israélienne a annoncé que son pays avait repris ses frappes contre le territoire syrien. Cette annonce intervient un mois et demi après la destruction d’un F-16 israélien par les missiles SAM de la DCA syrienne.

Cité par le journal Jerusalem Post, le général Gadi Eizenkot affirme que les frappes ont repris contre la Syrie mais n’en divulgue pas les détails. C’est la première fois qu’un officiel israélien tient de tels propos depuis le crash d’un F-16 israélien, abattu par la DCA syrienne dans le nord des territoires occupés. Cet incident a été unanimement décrit par les experts comme un tournant marquant la fin de la suprématie aérienne d’Israël.

Soutenu par la Russie, Damas a affirmé qu’il n’hésiterait plus à défendre son espace aérien et son intégrité territoriale si Israël venait à reprendre ses attaques contre la Syrie. Un vaste réseau de batteries antimissiles protège les sites sensibles en Syrie. La Russie a de son côté implicitement mis en garde Israël contre toute tentative de bombarder les lieux de rassemblement des forces russes. Outre les provinces de Lattaquie et de Tartous, la Russie dispose de militaires et de conseillers à travers tout le territoire syrien.

parstoday.com

Vladimir Putin had a telephone conversation with Prime Minister of the State of Israel Benjamin Netanyahu https://t.co/UVAJNXoe7W — President of Russia (@KremlinRussia_E) 11 février 2018

Zone de défense missiles russes sur le territoire syrien