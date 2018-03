L’affaire Skripal : Déclaration du Ministère russe des Affaires étrangères

Il va de soi que cette démarche inamicale de ce groupe de pays ne passera pas inaperçue, et que nous y réagirons

Nous exprimons une ferme protestation vis-à-vis de la décision prise par plusieurs États membres de l’UE et de l’Otan d’expulser des diplomates russes.

Cette démarche, que nous jugeons hostile, ne correspond pas à la tâche et à l’intérêt d’établir les causes et de trouver les coupables de l’incident du 4 mars 2018 à Salisbury. Ce geste provocateur, effectué selon le fameux principe de solidarité avec Londres par les pays qui ont suivi le sillage des autorités britanniques dans l' »affaire Skripal » et qui n’ont pas pris la peine d’élucider les circonstances des faits, s’inscrit dans la continuité de la ligne conflictuelle visant l’escalade de la situation.

En avançant des accusations inconsistantes visant la Russie sans expliquer les faits et en refusant d’établir une coopération à ce sujet, les autorités britanniques ont adopté de facto une position préconçue, engagée et hypocrite.

Il est question d’une atteinte à la vie de citoyens russes sur le territoire britannique. En dépit de nombreuses requêtes adressées à Londres, la Russie ne dispose d’aucune information à ce sujet. Les alliés du Royaume-Uni ne disposent pas non plus d’informations objectives ni exhaustives et suivent aveuglément le principe d’unité euro-atlantique au détriment du bon sens, des standards du dialogue interétatique civilisé et des principes du droit international. Il va de soi que cette démarche inamicale de ce groupe de pays ne passera pas inaperçue, et que nous y réagirons.

mid.ru

Question: The British government is proud of having mobilized some Western partners to expel Russian diplomats in a show of support. How do you assess this coordinated Western policy?

Answer: https://t.co/Y7PSRnVha3 pic.twitter.com/kXcXTiYhFt — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 26 mars 2018

Réponse à la question des médias sur les expulsions de diplomates russes d’un certain nombre de pays.

Question : Le gouvernement britannique est fier d’avoir mobilisé des partenaires occidentaux pour expulser des diplomates russes en signe de soutien. Comment évaluez-vous cette politique occidentale coordonnée ?

Réponse : Pour nous, à Londres, une telle démarche hostile n’était pas inattendue. Le secret de l’enquête de Salisbury et le refus de fournir à la communauté internationale toute information à l’appui des accusations portées contre la Russie ont démontré non seulement la faiblesse de la position publique britannique, mais aussi l’urgence de lui donner une apparence de légitimité internationale. La seule façon d’y parvenir était de rechercher la « solidarité » au sein du bloc occidental. La solidarité a été exprimée, mais aucun fait n’a été produit – sinon, ils auraient été rendus publics à Bruxelles.

Nos contacts avec les pays extérieurs au bloc montrent que les accusations infondées de Londres ont été accueillies avec beaucoup de méfiance et de mépris. Et même à l’intérieur du bloc, un certain nombre de pays aimeraient voir au moins un élément de preuve à l’appui du dispositif britannique. C’est tout simplement compréhensible. Les souvenirs de l’intervention en Irak en 2003 et de la mort inexpliquée de David Kelly, le scientifique qui a publiquement exposé le mensonge du gouvernement britannique sur l’existence d’ADM en Irak (à propos, les dossiers d’enquête sont encore classifiés). Viennent ensuite la Libye et le soutien aux Jihadistes en Syrie.

Malheureusement, nous assistons à une nouvelle provocation politique basée sur des hypothèses pures. En outre, les mécanismes juridiques internationaux existants, tels que l’OIAC, sont utilisés de manière sélective et opaque.

Ce n’est pas la première fois que la Russie est soumise à des politiques obstructionnistes de la part du bloc occidental. Les exemples les plus récents sont les sanctions introduites après le coup d’État en Ukraine et l’autodétermination de la Crimée. Aujourd’hui, Londres essaie de lancer une nouvelle vague. Les objectifs à court terme sont clairs : compenser la perte d’influence internationale en assumant le rôle de chef de file dans l’endiguement de la Russie et détourner l’attention du public des pourparlers Brexit, qui n’ont pas été couronnés de succès. Le problème est qu’à plus long terme, nous assistons à une tendance assez dangereuse de la politique occidentale, non seulement à l’égard de la Russie, mais aussi à l’égard du monde entier. rusemb.org.uk

Adaptation Yandex

Au moment où sans preuve la France et d’autres pays européens annoncent des sanctions contre la Russie voici ce que pense un général français sur cette affaire https://t.co/PGOBITUJEx — Jean-Bernard Pinatel (@jbpinatel) 26 mars 2018

L’Organisation onusienne pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) conclut dans un rapport de 2013 d’un comité scientifique comprenant des représentants US, UK, France, Russie et Allemagne qu’«elle n’a pas d’information suffisante pour se prononcer sur l’existence et les propriétés du « Novitchok ».

Les enquêteurs britanniques ont donc réalisé l’exploit d’identifier un produit dont la composition est inconnue de leur propre laboratoire d’analyse spécialisée dans le domaine! Géneral Delawarde publié par le Général Pinatel. geopolitique-geostrategie.fr