Des images incroyables récemment publiées : des avions de guerre russes bombardent des cibles terroristes en Syrie

Le 15 Novembre 2016, le Kouznetsov et son groupe aéronaval engageaient ses premières cibles en Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 15h10 – Le ministère russe de la Défense a récemment publié plusieurs minutes d’images montrant les opérations du porte-avions de l’amiral Kouznetsov contre des cibles militantes en Syrie.

Les images datent de plus d’un an, soit vers la fin de l’année 2016, lorsque le porte-avions, ses avions et son groupe naval ont mené des opérations de combat contre des terroristes dans la République arabe.

La vidéo montre des avions de guerre navals Su-33 et MiG-29K en action, frappant des objectifs terroristes clés, y compris des bases, des mouvements de convois, des positions et des centres logistiques dans toute la Syrie.

L’opération menée par l’amiral Kouznetsov en Syrie représente la première (et jusqu’à présent la seule) fois que le porte-avions a connu le combat depuis sa mise en service en 1990.

Au cours de son bref déploiement en Syrie, l’amiral Kouznetsov aurait effectué plus de quatre cents missions de combat, frappant environ 1 200 cibles ennemies.

La traversée en Méditerranée du PA Amiral Kouznetsov. Source : MinDéf russe.