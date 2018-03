Poutine ne permettra à personne «de franchir les lignes rouges des intérêts nationaux»

Moscou pratique une politique étrangère constructive et Vladimir Poutine ne permettra pas de violer les intérêts nationaux du pays, a déclaré le porte-parole du Président, Dmitri Peskov.

La politique étrangère de la Russie reste cohérente et le pays ne permettra à personne de franchir les lignes rouges de ses intérêts nationaux, a indiqué ce samedi le porte-parole du Président, Dmitri Peskov.

«L’ordre du jour international est survolté et même défavorable à la Russie. La politique étrangère de Vladimir Poutine — car c’est lui qui la définit — est cohérente et constructive, elle vise à édifier de bonnes relations avec tous les États. Comme le dit le Président, dans la mesure dans laquelle ces États y sont prêts», a-t-il noté dans une interview à la chaîne de télévision Mir 24.

Et d’ajouter:

«Tout le monde sait également que notre Président ne permettra à personne de franchir les lignes rouges des intérêts nationaux de la Russie. Et sur ce point aussi, nous ressentons le soutien absolu des Russes.»

Il a rappelé dans ce contexte les résultats de la présidentielle du 18 mars dernier où Vladimir Poutine a remporté une victoire éclatante en ayant totalisé 76,69% des voix.

La présidentielle russe s’est tenue le 18 mars dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l’étranger. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, ont également participé à l’élection.

Le candidat à la présidentielle du Parti communiste, Pavel Groudinine, a obtenu 11,77% des voix et le chef de file du Parti libéral-démocrate Vladimir Jirinovski, 5,65%. La présentatrice de télévision Ksénia Sobtchak est créditée de 1,68% des suffrages, le dirigeant du Parti Iabloko Grigori Iavlinski de 1,05%, Boris Titov de 0,76%, Maxime Souraïkine de 0,68% et Sergueï Babourine de 0,65%.

Le taux de participation a été de 67,4%.

