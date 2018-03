La France expulse quatre diplomates russes

Poutine gagne sur la scène internationale, réélu Président de Russie! Y’a de quoi perdre la tête! HaHaHa!😅😂🤣

La France a pris la décision d’expulser quatre diplomates russes en réaction à l’empoisonnement au Royaume-Uni de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia.

Les autorités françaises expulseront quatre diplomates russes suite à la tentative d’assassinat de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal à Salisbury, au Royaume-Uni, imputée par l’Occident à la Russie, relate l’agence Reuters citant une source proche du dossier.

Les diplomates devront quitter le pays dans un délai d’une semaine. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé les rapports de Reuters.

«Nous avons notifié aujourd’hui aux autorités russes notre décision d’expulser du territoire français quatre personnels russes sous statut diplomatique, dans un délai d’une semaine», a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian dans un communiqué.

Selon le document, l’attaque de Salisbury «constitue une menace grave à notre sécurité collective et au droit international».

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d’un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d’être derrière l’empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d’expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Moscou a répliqué en expulsant le même nombre de diplomates britanniques et en ordonnant la fermeture du British Council.

fr.sputniknews.com

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin a fait état des regrets de la Russie après la décision des gouvernements occidentaux d’expulser des diplomates russes présents sur leurs territoires. Selon cette même source, la réplique de Moscou se fondera sur le principe de réciprocité. francais.rt.com