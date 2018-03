Poutine à Israël: « Ça suffit! »

Sneh voit à travers ce comportement de la Russie un geste qui « prive Israël de sa liberté d’action » : « On ne peut donner aucun autre nom à cet incident si ce n’est celui d’entrave mise à l’action israélienne au Moyen-Orient. »

Le 10 février, la DCA syrienne a abattu un F-16 israélien dans le ciel syrien et l’appareil s’est écrasé dans le nord d’Israël. Un F-15 israélien, endommagé, a par ailleurs effectué un atterrissage d’urgence à son retour en Israël.

parstoday.com

Source fr.timesofisrael.com

Vladimir Putin had a telephone conversation with Prime Minister of the State of Israel Benjamin Netanyahu https://t.co/UVAJNXoe7W

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 11 février 2018