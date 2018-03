Les complexes de lutte électronique russes ont arrêté la navigation dans la Méditerranée

Les «Tomahawk» US! Et plouff… à l’ eau! HaHaHa! 😩😅😂

Les systèmes russes de guerre électronique, envoyés en Syrie, ont coupé tous les équipements dans la mer Méditerranée.

A l’est de la Méditerranée toute navigation est arrêtée, la raison – les appareils de navigation de avions et navires refusent de fonctionner en mode normal. Les responsables de l’aviation civile de Chypre et de Turquie ont mis en garde contre des problèmes sans précédent : ils ont publié un avis spécial pour les capitaines de l’aviation civile et des navires de mer qu’ils soit prudents et éviter cette zone.

Compte tenu de la situation en Syrie, où les Etats-Unis sont prêts à frapper le territoire syrien, la publication a suggéré que le ministère russe de la Défense y avait redéployé le système de la lutte électronique «Rytchag-AV», «Krasnoukha» ou Borisoglebsk-2, qui peuvent être montés sur les hélicoptères. Ils doivent protéger des missiles «Tomahawk», qui ciblent déjà la Syrie.

L’Occident croit que la Russie a pris au sérieux l’impact possible des États-Unis sur la région, de sorte qu’il ait pris des mesures urgentes pour assurer la sécurité de la région d’un bouclier supplémentaire.

C’est pourquoi tout l’équipement dans un rayon de centaines de miles (150 km) rencontre des problèmes de communication et de navigation. Certains ont remarqué que les systèmes de lutte électronique déconnectent même la communication avec les satellites. Ce fait a fortement impressionné par les médias occidentaux.

fr.news-front.info