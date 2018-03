🇺🇸🇷🇺Trump défend son message de félicitations à Poutine

Critiqué de part et d’autre pour avoir adressé un message de félicitations à son homologue russe, Vladimir Poutine, le président américain, Donald Trump, s’est défendu jeudi en expliquant avoir voulu favoriser l’intervention de Moscou pour résoudre les crises syriennes et coréennes, notamment. Selon le Washington Post, il lui avait pourtant été expressément recommandé de ne pas adresser de félicitations à Vladimir Poutine, réélu dimanche pour un nouveau mandat à la tête de a Russie.

Sur Twitter, Donald Trump a déploré que des médias puissent souhaiter de lui qu’il « le condamne. Il ont tout. Se rapprocher de la Russie (et d’autres) est une bonne chose, pas une mauvaise chose ». « Ils peuvent aider à résoudre des problèmes avec la Corée du Nord, la Syrie, l’Ukraine, l’EIIL, l’Iran et même la guerre des armes qui s’annonce », a-t-il ajouté.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing…….

