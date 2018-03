Pourquoi les USA veulent frapper Damas?

Les États-Unis et leurs alliés auraient décidé de défier l’Iran et la Russie! Ils vont manger la poussière! HaHaHa!🤪😅😂

La chaîne de TV nationaliste turque , Ulusal TV, dit disposer d’information selon lesquelles le front « atlantiste » se préparerait à s’attaquer militairement à Damas. À en croire la chaîne, les États-Unis et leurs alliés auraient décidé au cours d’une réunion secrète de lancer une vaste offensive militaire contre la Syrie dans l’objectif de « défier l’Iran et la Russie ».

La chaîne se base sur des sources diplomatiques pour affirmer que la décision fait suite à la défaite du plan dit « corridor du nord syrien » : » l’échec des Américains à mettre sur pied le corridor du nord de la Syrie les a poussés à accélérer la mise sur pied d’un autre plan, celui du corridor reliant le sud est au nord . les Américains ont déjà amplifié le nombre de leurs militaires à Deir ez-Zor et à al-Tanf. Leurs navires de guerre en Méditerranée sont aussi en état d’alerte. » Selon la chaîne turque, « les prémices d’une attaque américaine se sont manifestés cette semaine à Washington : « L’ambassadrice US à l’ONU a menacé la Syrie d’action militaire si celle-ci aurait eu recours à l’arme chimique. Le chef d’état-major français, le général Lecointre, y a aussi apporté sa contribution en reprenant cette menace et en allant jusqu’à faire part de la disponibilité de Paris à attaquer seule Damas. »

» Les diplomates russes et iraniens croient que le front atlantiste suit deux objectifs : porter atteinte aux coopérations Russie-Iran d’une part et Turquie de l’autre. les Américains font pression sur Ankara pour qu’il autorise leurs avions à décoller de la base Incirlik et à bombarder la ville de Damas. Ce qui mettra automatiquement la Turquie face à l’Iran et à la Russie et fera partir en éclat leurs coopérations. » La chaîne a vivement mis en garde la Turquie contre le piège que lui ont tendu les Américains.

Les missiles US menacent les Russes en #Syrie https://t.co/2lpRw1Qs7K via @IntropaJacques La #Russie a mis en alerte sa force aérospatiale pour qu’elle soit prête à contrer toute attaque au missile de l’US Navy en Syrie #Syria #USA pic.twitter.com/G80ixLv4EE — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 20 mars 2018