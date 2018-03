Les missiles US menacent les Russes en Syrie

Le colonel Sergueï Roudskoï de l’état-major interarmées russe a déclaré, le lundi 19 mars, que le déploiement en masse des navires américains en Méditerranée, en mer Rouge et dans le golfe Persique laissait présager une attaque au missile contre le territoire syrien.

Dans la foulée, le ministère russe de la Défense et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont récemment annoncé que les forces aériennes de la Russie avaient été mises en état d’alerte et qu’elles riposteraient à toute attaque au missile contre les bases militaires et les troupes russes sur le territoire syrien.

À noter que les forces militaires russes ont été déployées en Syrie, à la demande expresse du président Bachar al-Assad, dans le cadre de la lutte antiterroriste.

parstoday.com

#Shoigu: Russia observes actions of the USA and coalition in the region.

Recently their military forces have become more active in #Syria. There is still possibility that terrorists can use chemical agents in order to accuse the SAA of applying chemical weapons against civilians

— Минобороны России (@mod_russia) 20 mars 2018