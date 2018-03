Assad se prépare à une attaque militaire étatsunienne majeure

Des troupes de l’armée russe auraient déjà été déployées

Damas a pris une série de mesures pour se préparer à une attaque militaire étatsunienne, ont déclaré des diplomates occidentaux au journal saoudien Asharq Al-Awsat.

« ..نحن فخورون بكم دائماً.. ومثلما صنعتم التاريخ بعد الاستقلال.. أنتم مستمرون بصناعته اليوم.. »

من حديث الرئيس #الأسد لبعض القادة العسكريين في مقرهم على خطوط النار اليوم.. (تشاهدونه كاملاً في الفيديو أدناه) ومازال هناك الكثير.. انتظرونا..https://t.co/Ltbwz8vIip — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 18 mars 2018

Les mesures ont été décidées samedi lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, présidée par le président Bachar al-Assad, qui comprenait des dirigeants militaires et de sécurité.

Dans le cadre des préparatifs du gouvernement, des lettres ont été envoyées à la Russie et à l’Iran pour demander une protection supplémentaire et des troupes de l’armée russe auraient déjà été déployées dans des « endroits critiques » afin de dissuader Washington, a déclaré un diplomate au journal.

Des troupes russes peuvent également être envoyées pour protéger les institutions gouvernementales civiles et militaires. Il a également été signalé que l’Organisation des Nations Unies a transféré du personnel, y compris des diplomates, à partir de zones particulièrement préoccupantes.

