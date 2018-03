56 millions de russes ont voté pour Poutine, i l s’agit d’un record absolu

SIMFEROPOL, 19 mars, TASS – Vladimir Poutine remporte 92,15% des voix en Crimée, qui a tenu l’élection présidentielle russe pour la première fois, a déclaré le président de la Commission électorale régionale Mikhaïl Malychev aux journalistes.

« Selon des données préliminaires, le président sortant Vladimir Poutine a recueilli 92,15% des voix, 985 117 électeurs ont voté pour lui. Environ 2,2% ont voté pour Pavel Grudininin, 1,81% pour Vladimir Jirinovski et 1,64% pour Ksenia Sobchak. Les autres candidats n’ont pas obtenu un seul pour cent des voix « , a dit M. Malyshev.

Presque 100% des protocoles des commissions électorales locales ont été traités dans la république, a-t-il dit. Quelque 1,069 million de personnes ont voté aux élections de Crimée, soit 71,47 % du nombre total d’électeurs éligibles.

Première élection présidentielle en Crimée

Les habitants de Crimée, qui ont rejoint la Russie en 2014, ont voté pour la première fois à l’élection présidentielle russe. Quelque 1 206 bureaux de vote ont été ouverts dans la République et près de 1,5 million de personnes avaient le droit de vote.

La République de Crimée et Sébastopol, ville à statut particulier dans la péninsule de Crimée, où la plupart des habitants sont russes, a refusé de reconnaître la légitimité des autorités de Kiev qui ont pris le pouvoir au milieu des émeutes lors d’un coup d’État en Ukraine en février 2014.

La Crimée et Sébastopol ont adopté des déclarations d’indépendance le 11 mars 2014. Ils ont tenu un référendum le 16 mars 2014, au cours duquel 96,77 % des Crimée et 95,6 % des électeurs de Sébastopol ont choisi de faire sécession de l’Ukraine et de rejoindre la Russie. Le président russe a signé les accords de réunification le 18 mars 2014. Malgré les résultats convaincants du référendum, Kiev a refusé de reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie.

tass.com

Adaptation Yandex

56 millions de personnes, soit 76,66 %, ont voté pour Poutine. « Il s’agit également d’un record absolu au cours des dernières campagnes présidentielles en Russie.

