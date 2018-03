Notre camarade Chef Poutine a voté

kremlin

Le Président de la Fédération de Russie a voté au bureau de vote n° 2151, qui est situé à l’Académie russe des sciences dans le district de Gagarinsky, Moscou.

Question : Monsieur le Président, quels sont vos projets pour la journée ?

Vladimir Poutine : Travail : J’ai quelques réunions de travail prévues.

Question : Quel pourcentage de votes considérerez-vous comme un succès pour vous ?

Vladimir Poutine : Tout nombre qui me donnera le droit d’exercer les fonctions du Président de la Fédération de Russie.

Question : Monsieur le Président, il doit être difficile pour vous de faire un choix : voter pour vous-même est gênant. Ou êtes-vous capable de surmonter cette maladresse ?

Vladimir Poutine : Pourquoi ? Je n’ai pas besoin de surmonter quoi que ce soit. Je suis confiant dans la justesse du programme que j’offre pour le développement du pays.

