Poutine est assuré d’un quatrième mandat

Les Russes sont heureux avec lui

L’élection de dimanche est une course d’un cheval qui est déjà aussi bonne qu’une fois terminée.

MADRID : Le résultat de l’élection présidentielle de dimanche en Russie est acquis d’avance – et la seule chose à décider est l’ampleur de la majorité de Vladimir Poutine lorsqu’il sera reconduit au pouvoir pour un quatrième et un deuxième mandat consécutif.

Mais avec de nombreux Russes complaisants sur l’issue et l’inévitabilité de la victoire de Poutine, combien d’entre eux se donneront la peine de se rendre aux urnes.

Officiellement, il y a huit candidats – et pour éviter un deuxième tour, le candidat gagnant a besoin d’au moins 50 pour cent des votes exprimés. De nombreux sondages d’opinion placent systématiquement Poutine dans et autour du niveau de soutien de 70 %. Il est toutefois inquiétant de constater que le taux de participation électorale dimanche pourrait être si faible qu’il pourrait soulever des inquiétudes quant à la légitimité de sa victoire et affecter ses ambitions à long terme. Sa campagne a été terne, il n’a pas participé aux débats télévisés des candidats, et il n’a pas offert grand-chose en matière de nouvelles politiques.

Mais encore une fois, avec 70 pour cent de soutien, il semble y avoir peu de raisons pour Poutine d’avoir à faire campagne ou d’offrir de nouvelles idées. Les Russes sont heureux avec lui – et leur sort.

Le fait que son principal rival politique, Alexei Navalny, a été interdit de contester le vote de dimanche à la suite d’une condamnation pour fraude qui, selon ses partisans, était politiquement motivé.

Les sondages d’opinion qui placent le soutien de Poutine à 70 % ne comprennent pas les questions relatives à la participation électorale attendue. L’un d’entre eux, du Levada Centre en novembre dernier, a dit que seulement 24 % des Russes ont dit qu’ils voteraient, et 34 % ont dit qu’il était probable qu’ils le feraient. Depuis lors, l’agence a été dénoncée comme agissant pour le compte de gouvernements étrangers, colporteur de fausses nouvelles et a été interdite. La dissidence, ou même l’apathie, est mal vue dans la Russie de Poutine.

Navalny n’étant plus dans la course, l’autre candidat susceptible de recueillir le plus de votes est un ancien communiste qui a transformé une ferme collective près de Moscou en la plus grande ferme de fraises de Russie. Pavel Grudininin n’obtiendra probablement qu’environ 8 pour cent lors du vote de dimanche, mais cela ne l’a pas empêché de présenter son empire de la fraise comme un modèle pour les Russes sur la façon dont les travailleurs devraient être traités.

« Quand les gens me demandent pourquoi je cours, je veux que tout le monde en Russie vive comme ça », a-t-il dit. « Et c’est possible. » Ses travailleurs bénéficient de salaires, de soins de santé et de pensions supérieurs à la moyenne, et il s’occupait des enfants des employés.

Grudininin a critiqué le Kremlin et Poutine. Dans la période précédant le vote de dimanche, il a dû repousser les allégations selon lesquelles il détient des millions de comptes à l’étranger, financés par la ferme collective de fraises.

Le candidat le plus coloré et le plus reconnaissable est peut-être la star de la réalité Ksenia Sobchak. Elle est une ancienne journaliste, mais elle est plus connue pour sa carrière de mannequin dans la version russe de New Runway Model.

Malgré ses bons coups de chance, elle est une critique vocale de Poutine et veut que la Crimée, annexée par la Russie en mars 2014, retourne en Ukraine. Elle est peu soutenue, avec moins de 2 % dans les sondages d’opinion, ce qui témoigne de la popularité de son plaidoyer en faveur d’un rapprochement avec l’Union européenne et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Lors d’une récente interview sur CNN, Sobchak critiquait sévèrement le système politique russe actuel. « En Russie, malheureusement, nous avons une blague selon laquelle vous ne pouvez pas choisir vos parents, ni l’endroit où vous êtes né, ni votre président « , a-t-elle dit.

Elle est la fille de l’ancien maire de Saint-Pétersbourg – l’homme qui a mis Poutine sur sa montée au pouvoir. Elle est rejetée comme étant le « Paris Hilton de la Russie » – mais la réalité est que ses liens par droit de naissance avec l’élite politique permettent à ses explosions de rester sans réponse, sinon inaperçues.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, Poutine n’est pas en mode campagne – et il n’a pas à l’être non plus. Cinq autres années à la barre du Kremlin sont assurées.

