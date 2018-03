Theresa May est le meilleur agent Russe en Grande-Bretagne, elle va accroitre de 10 points le taux de participation à la réélection de Poutine, Général Pinatel

Le Novitchok ayant empoisonné Skripal aurait été transporté dans la valise de sa fille

L’agent innervant à l’origine de l’empoisonnement de l’ancien espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia aurait été transporté dans la valise de celle-ci depuis la Russie, annonce le quotidien britannique The Daily Telegraph, citant une source anonyme des services spéciaux britanniques. « Les services spéciaux sont convaincus que l’agent innervant Novitchok a été dissimulé dans le bagage de Ioulia Skripal, la fille de 33 ans de l’agent double », indique le quotidien. Les enquêteurs seraient à la recherche d' »un vêtement, de cosmétiques ou d’un cadeau » ayant pu contenir le poison. Des experts contestent d’ores et déjà cette version des faits. « Comment ont-ils pu passé 24h en bonne santé ? Dans ces circonstances, Ioulia Skripal aurait perdu connaissance chez elle, à côté de sa valise. Or ils ont perdu connaissance dans un lieu public », commente Anton Outkine, ancien inspecteur de l’ONU en Irak, interrogé par RBC. Arrivée à Londres depuis Moscou le 3 mars, Ioulia Skripal et son père ont été retrouvés inconscients dans un parc. Un policier dépêché sur place a également été hospitalisé tandis que des dizaines de badauds ont été légèrement touchés par l’arme chimique. En réaction à ce scandale, la Grande-Bretagne a adopté des sanctions à l’encontre de la Russie.

Le 16/03/2018 à 12h23

lecourrierderussie.com

Source telegraph.co.uk

Theresa May est le meilleur agent Russe en Grande-Bretagne:1) elle va accroitre de 10 points le taux de participation à la réélection de Poutine 2) ts les oligarques russes ont placé des avoirs importants en GB. Beaucoup vont les rapatrier en partie pour montrer leur patriotisme. — Jean-Bernard Pinatel (@jbpinatel) 14 mars 2018

Affaire #Skripal, utilisation d’un agent innervant sur le sol britannique 🇬🇧 : Le Kremlin a estimé que les allégations de Londres sur l’implication de Vladimir #Poutine dans l’empoisonnement de #Skripal étaient «choquantes» et «impardonnables» ➡ https://t.co/1LYMXm1Kn7 pic.twitter.com/cuwlIYW1ul — RT France (@RTenfrancais) 16 mars 2018

Royaume-Uni : qui est Sergueï Skripal, l’ex-espion russe exposé à « une substance toxique » mystérieuse ? https://t.co/JZrkXsL5zT pic.twitter.com/PqlkT2BpDH — franceinfo (@franceinfo) 6 mars 2018

Le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, à savoir Éric Denécé, a avoué être très étonné du chemin emprunté par le Royaume-Uni. Il estime que Theresa May a inversé la charge de la preuve. Cela signifie que qu’en tant qu’accusatrice elle demande à la Russie de se défendre, alors qu’elle devrait auparavant prouver l’implication de cet État dans le crime. En fait, elle désigne un coupable alors que le véritable responsable pourrait être totalement autre. M. Denécé va jusqu’à préciser qu’il trouve improbables les accusations portées contre l’État russe, nombreux arguments à l’appui. Affaire Skripal

Voulaient-ils saper les élections présidentielles en Russie ? Mr. Poutine est déjà populaire à 86%, Yandex