Sébastopol et la Crimée sont rentrés à la maison, la maison de la mère patrie que nous partageons, la patrie de notre mère Russie – Vladimir Poutine

Le président de la Russie Vladimir Poutine: Bonjour, mes amis.

C’est un grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui, en particulier dans cette ville de notre gloire du travail et de la guerre, la ville héroïque de Sébastopol, la ville des légendaires marins russes.

Il y a quatre ans, vous avez pris une décision historique. Grâce à votre décision, Sébastopol et la Crimée sont rentrés à la maison – la maison de la mère patrie que nous partageons, la patrie de notre mère Russie.

Avec votre décision, vous avez rétabli la justice historique, qui a été violée à l’époque soviétique lorsque la Crimée et Sébastopol ont été illégalement, même sous la législation soviétique, séparés de la Fédération de Russie, la RSFSR.

Vous avez montré avec votre décision ce qu’est la vraie démocratie, par opposition à montrer la démocratie. Vous vous êtes présenté au référendum et avez pris une décision, vous avez voté pour votre avenir et celui de vos enfants.

Oui, mes chers amis, nous avons encore beaucoup à faire pour développer Sébastopol et la Crimée dans son ensemble. Ce sont des questions à long terme, nous y travaillons et nous continuerons de travailler jusqu’ à ce que nous les ayons résolues, car lorsque nous sommes ensemble, nous sommes une grande force capable de relever les défis les plus complexes.

Merci beaucoup à vous tous. Je vous embrasse tous!

A bientôt! Merci beaucoup!

Article complet ⏯ en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Avec une longueur totale de 19 km, le pont de Crimée sera le plus long pont de Russie et d’Europe. Il se compose de tronçons routiers et ferroviaires parallèles. Le pont part de la péninsule de Taman, longe le barrage de 5 km de long et l’île de Tuzla, traverse le détroit de Kerch et se termine sur la côte de Crimée.