Les avions syriens et russes combinent leur frappes lors d’une attaque massive à Ghouta Est

Les frappes des forces aérienne russe et syrienne semblent être destinées à réprimer l’appui-feu des rebelles et à empêcher tout mouvement de renforts

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 03h53 – Au milieu des violents raids lancés par les avions de guerre russes à travers les zones toujours plus étroites contrôlées par les rebelles de la région de Ghouta Est de Damas, l’armée de l’air syrienne s’est également jointe à l’action.

Selon des sources pro-gouvernementales, des avions syriens ont lancé des attaques aériennes de grande intensité contre des groupes d’insurgés dans les villes de district de Kafr Batna, Zamalka et Saqba – toutes situées dans la poche la plus méridionale de l’Est de Ghouta.

Les bombardements de l’armée de l’air syrienne visent des positions tactiques rebelles, des positions de défenses, des tranchées, des rassemblements et des mouvements dans les trois districts.

Sur le front de l’attaque se trouvent deux factions militantes: Faylaq al-Rahman, affiliée de l’Armée syrienne libre et Ha’yat Tahrir al-Sham plus connue sous son ancien nom, Jabhat al-Nosra, affiliée d’Al-Qaïda.

Étant donné que l’armée syrienne est actuellement engagée dans des opérations d’assaut dans le quartier voisin de Jisreen, les frappes des forces aérienne russe et syrienne semblent être destinée à réprimer l’appui-feu des rebelles et à empêcher tout mouvement de renforts.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

