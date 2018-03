La marine russe a lancé des missiles de croisière sur l’Est de Damas

BEYROUTH, LIBAN, 04h33 – Selon des sources basées dans la ville portuaire syrienne de Tartus, des navires de guerre de la marine russe ont lancé une salve de missiles de croisière vers les forces rebelles quelque part dans le sud du pays.

Des sources signalent le bruit de missiles qui s’élancent vers le sud en direction de ce qu’elles croient être des cibles très probablement militantes quelque part dans les parties orientales de la province de Rif Dimashq (Damas).

Des sources ont déclaré que les positions insurgées dans la région de Ghouta Est de Damas ne sont pas nécessairement la cible des attaques de missiles, laissant entendre que les forces rebelles dans la région de Qalamoun Est (province du Rif Dimashq Nord-Est) sont plutôt engagées par la marine russe.

À l’heure actuelle…

