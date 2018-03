L’armée syrienne remporte une victoire stratégique à Ghouta Est

BEYROUTH, LIBAN, 22h00 – La Division des Forces d’élite des Tigres de l’armée syrienne s’est emparée de la ville militaire de Mudayrah, dans la région de Ghouta Est de Damas, dans le district de Mudayrah, filmée lors des spectacles du dimanche.

L’armée syrienne et les militants de Jaysh al-Islam se sont battus pendant plusieurs heures, mais l’armée syrienne a fini par s’emparer de la victoire stratégique.

Après cette bataille, Ghouta Est est fendu dans deux, avec la ville de forteresse militante de Douma et la ville jihadiste contrôlée de Harasta séparée des autres villes tenues par les rebelles dans la région.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

La dernière mise à jour de la bataille de Ghouta Est

BEYROUTH, LIBAN, 23h00 – L’Armée arabe syrienne SAA progresse régulièrement à travers le Ghouta oriental, s’emparant d’une grande partie de cette région des rebelles islamistes.

A la suite d’une autre grande avancée dans le Ghouta oriental lundi, l’armée syrienne a officiellement scindé les territoires détenus par les islamistes en trois poches, laissant Jaysh Al-Islam complètement isolé dans le nord.

L’armée syrienne s’emploie actuellement à nettoyer la banlieue stratégique de Harasta, qui est sous le contrôle de Faylaq Al-Rahman et de ses alliés depuis longtemps.

Une fois que Harasta sera débarrassée des militants, l’armée syrienne portera son attention vers le nord, en direction de Douma, le bastion de Jaysh Al-Islam et la plus grande ville de la région de Ghouta Est. almasdarnews.com

