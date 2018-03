🔴La Russie prête à riposter en cas d’une éventuelle frappe US contre Damas

Suite Ă la menace d’une nouvelle frappe contre la Syrie brandie par l’ambassadeur amĂ©ricain Ă l’Onu, Moscou a promis de riposter si la vie de ses militaires Ă©tait en pĂ©ril.

La Russie est prĂȘte Ă riposter contre une Ă©ventuelle frappe amĂ©ricaine sur Damas, a dĂ©clarĂ© ce mardi le chef de l’Ă©tat-major russe Valeri Guerassimov.

«En cas de menace contre la vie de nos militaires, les Forces armées russes prendront des mesures de riposte contre les missiles ainsi que contre les porteurs de ceux-ci», a-t-il indiqué.

Selon M.Guerassimov, les États-Unis envisageaient d’accuser les troupes syriennes de faire usage d’armes chimiques.

«En riposte, Washington compte porter une frappe contre les quartiers gouvernementaux de Damas», a ajouté le général russe.

Et de poursuivre: «Des conseillers militaires russes, des représentants du Centre pour la réconciliation ainsi que des agents de la police militaire se trouvent sur les sites du ministÚre syrien de la Défense».

L’ambassadeur amĂ©ricain Ă l’Onu, Nikki Haley, a menacĂ© lundi la Syrie d’une frappe similaire Ă celle rĂ©alisĂ©e par Washington en avril 2017. Elle a annoncĂ© que Washington Ă©tait prĂȘt Ă effectuer une nouvelle frappe sur la Syrie, si l’Onu s’avĂ©rait incapable d’obtenir l’arrĂȘt des offensives dans la Ghouta orientale, banlieue est de Damas.

fr.sputniknews.com

Russian Defence Ministry: A chemical weapons provocation by the militants is being prepared this very moment in #EasternGhouta w #WhiteHelmets on-scene. Washington is planning to use this as a pretext for performing missile & bomb strikes on the government district of #Damascus pic.twitter.com/KnY8Ln8a6t — Russia in RSA đŸ‡·đŸ‡ș (@EmbassyofRussia) 13 mars 2018

Dans le cas d’une frappe amĂ©ricaine sur les Forces gouvernementales syriennes, les consĂ©quences seront des plus graves, affirme SergueĂŻ Lavrov.https://t.co/8ctfhu2tXF pic.twitter.com/p8hgWxEtsV — Sputnik France (@sputnik_fr) 13 mars 2018

L’une des frĂ©gates les plus modernes de la Marine russe met le cap sur la MĂ©diterranĂ©e https://t.co/NKedez7rvp pic.twitter.com/0AcERH3tlo — Sputnik France (@sputnik_fr) 13 mars 2018

NATO’s premier anti-submarine warfare exercise in the Mediterranean Sea, #DynamicManta, continues this week | More on the exercise here: https://t.co/ku1g8y0PMW pic.twitter.com/nsrwg2LAwb — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 13 mars 2018

Zone de portée des missiles de défense aérienne russe

Vous ne pouvez temporairement plus joining and posting to groups that you do not manage jusqu’au 14 mars, 18:00.

🔮 un(e) samaritain(e) pour publier dans un groupe facebook, vous remercie, Yandex