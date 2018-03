Les avions russes bombardent les forces djihadistes dans l’Est de Damas

L’aviation russe mène des raids tactiques en coopération avec les forces d’assaut de la 4e division mécanisée

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 09h45 – Les unités d’assaut d’élite de l’armée syrienne lancent tout ce qu’elles ont dans ce qui est maintenant une bataille d’une journée visant à encercler complètement la ville forteresse djihadiste de Harasta dans la région de Ghouta Est de Damas.

Au milieu des attaques incessantes de l’armée syrienne le long de la route Harasta-Douma, les avions de guerre russes mènent des frappes aériennes tactiques en coopération et coordination directes avec les forces d’assaut de la 4e Division mécanisée.

Au moins une douzaine de frappes de précision ont été lancées sur des groupes et des positions d’infanterie djihadiste juste avant l’avance de l’armée syrienne.

Selon certaines informations, l’armée syrienne aurait réussi à isoler physiquement Harasta de Douma en l’espace d’une heure environ; cependant, les dernières mises à jour de sources dignes de confiance par Al-Masdar News indiquent que les troupes gouvernementales ont encore 200 à 300 mètres à parcourir avant de combler l’écart.

almasdarnews.com

L’armée syrienne s’empare deux tiers des zones contrôlées par les terroristes à #Ghouta Est https://t.co/WEXZXSGg8d via @IntropaJacques Le groupe rebelle Jaysh al-Islam, a déclaré qu’il avait conclu un accord avec la #Russie par l’intermédiaire des Nations unies #Syrie #ONU pic.twitter.com/An7fwPuebR — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 12 mars 2018

