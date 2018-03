L’armée syrienne s’empare deux tiers des zones contrôlées par les terroristes à Ghouta Est

Le groupe rebelle Jaysh al-Islam, a déclaré qu’il avait conclu un accord avec la Russie par l’intermédiaire des Nations unies

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 14h29 – Deux semaines après que l’armée syrienne a lancé son opération de nettoyage des groupes rebelles armés de la région de Ghouta Est de Damas, les forces gouvernementales ont saisi environ deux tiers des zones contrôlées par les factions militantes avant l’offensive, selon les estimations conservatrices, soit 60 pour cent.

En procédant ainsi, l’armée syrienne a divisé la poche insurrectionnelle autrefois puissante et apparemment imprenable à l’est de la capitale du pays en trois zones isolées sous le contrôle de différents groupes.

La ville de Douma, sous le contrôle de Jaysh al-Islam, est actuellement témoin de pourparlers russes visant à encourager les rebelles à évacuer vers d’autres parties de la Syrie (Daraa ou le nord d’Alep) et organiser la libération des otages capturés syriens troupes et civils.

À Harasta, sous le contrôle d’Ahrar al-Sham, les autorités de négociation de l’armée syrienne sont en pourparlers avec les anciens de la communauté pour organiser l’évacuation des militants djihadistes de la ville.

Dans les villes de la poche du sud-est de Ghouta (tenue conjointement par Faylaq al-Rahman et Ha’yat Tahrir al-Sham), l’armée syrienne a – suite à la récente saisie d’Aftris – cessé ses opérations pour le moment afin de permettre le retrait en toute sécurité des civils et la reddition de combattants insurgés dans les zones contrôlées par le gouvernement.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

DAMAS, SYRIE, 15h45 – Le plus grand groupe rebelle de Ghouta Est, Jaysh al-Islam, a déclaré qu’il avait conclu un accord avec la Russie pour évacuer les combattants blessés en vue de leur traitement dans des hôpitaux publics.

La faction soutenue par l’Arabie saoudite a contacté la partie russe par l’intermédiaire des Nations unies, un communiqué officiel publié par le compte rendu du groupe sur Telegram lu.

Vous ne pouvez temporairement plus joining and posting to groups that you do not manage jusqu’au 14 mars, 18:00.

🔴 un(e) samaritain(e) pour publier dans un groupe facebook, vous remercie, Yandex