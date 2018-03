L’armée syrienne encercle le bastion de Jaysh Al-Islam à Ghouta Est

Jaych Al-Islam allié de Al-Nosra « Kaput »

By Leith Aboufadel

Plus tôt, l’armée russe a déclaré que les militants de Ghouta Est envisagent de laisser plusieurs dizaines de résidents quitter la zone en échange du libre passage, avec leurs familles.

Selon les médias, l’armée syrienne aurait complètement encerclé la grande ville de Douma, une banlieue de Damas à l’est de Ghouta, après avoir avancé de Mesraba à Mudeira.

L’avancée des forces gouvernementales syriennes s’est jointe aux troupes de la localité voisine de Harasta, divisant en deux le reste de l’enclave contrôlée par les militantes de l’est de Ghouta.

Jeudi, selon les médias, l’Armée arabe syrienne a réussi à se déployer près de Douma, tandis que d’autres unités de l’armée avançaient à Mesraba en provenance de Beit Sawa; les troupes devaient lancer une attaque à grande échelle sur les deux villes.

احكام السيطرة على مزارع جسرين في ريف دمشق https://t.co/FQWp6FvkGS — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) 11 mars 2018

Tout à l’heure, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité la résolution 2401, exhortant toutes les parties au conflit à mettre immédiatement un terme à tous les affrontements et à respecter une pause humanitaire à long terme touchant l’ensemble du territoire syrien afin d’assurer la livraison sans entrave et en toute sécurité de l’aide humanitaire et d’évacuer médicalement les blessés.

Le régime de cessez-le-feu ne s’applique toutefois pas aux opérations militaires contre les groupes terroristes.

Ghouta Est a été occupée par des extrémistes islamistes antigouvernementaux en 2012. Après la récente résolution de l’ONU, les combats dans la région n’ont pas diminué, même lorsque la pause humanitaire a été mise en place, a déclaré le ministère russe de la Défense. Comme les militants ciblent constamment toutes les issues de l’enclave, les civils ne peuvent pas quitter la zone en toute sécurité.

almasdarnews.com

Jaych al-Islam

Adaptation Yandex

Editor-in-Chief Specializing in Near Eastern Affairs and Economics. Breaking map: Syrian Army slices apart militant pocket in east #Damascus https://t.co/5ZNLX6gB0P #SAA #Syria — Al-Masdar News (@TheArabSource) 11 mars 2018 BEYROUTH, LIBAN, 17h14 – Il y a quelques heures, la Division d’élite des Forces du Tigre de l’armée syrienne s’est emparée de la ville militaire de Mudayrah, dans la région de Ghouta Est de Damas. Jihadist civil war continues in northern #Syria after short ceasefire https://t.co/dOmVfSPatA #Aleppo #Idlib — Al-Masdar News (@TheArabSource) 11 mars 2018 Pendant ce temps, les terroristes continuent à s’entretuer à Hama et Idlib BEYROUTH, LIBAN, 17h40 – Quelques instants après la fin du cessez-le-feu de 48 heures, les rebelles djihadistes ont repris leur longue guerre civile dans les gouvernorats d’Alep, de Hama et d’Idlib, dans le nord de la Syrie. Selon les militants pro-oppositionnistes, les affrontements ont eu lieu dans la campagne occidentale d’Alep, aujourd’hui, après que Hay’at Tahrir Al-Sham a refusé tout accord de paix avec Jabhat Tahrir Souriya. Des affrontements intenses sont en cours en ce moment, Hay’at Tahrir Al-Sham essayant d’avancer dans les villes de l’ouest d’Alep sous le contrôle de Jabhat Tahrir Souriya. Aucun autre détail n’ a été communiqué.