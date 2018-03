Poutine appelle l’Occident à enquêter sur la mort des civils à Mossoul et à Raqqa

En ce qui concerne les crimes, retournez à Raqqa, enterrez les corps qui restent sous les ruines et les décombres, Vladimir Poutine

Interrogé par une journaliste de NBC, Vladimir Poutine a proposé aux autorités américaines d’enquêter sur la mort de civils lors des pilonnages réalisés sans discernement par la coalition menée par Washington en Syrie et en Irak.

Le Président russe a appelé les pays occidentaux à enquêter sur les pilonnages des civils par la coalition menée par les États-Unis lors de la libération de Mossoul et de Raqqa en Irak et en Syrie.

«Regardez comment vous [la coalition] avez pris Mossoul: vous avez tout rasé. Et comment avez-vous pris Raqqa? Encore à présent, des corps gisent sous les décombres, et personne ne les a enterrés. Ne voulez-vous pas vous en souvenir?», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision NBC.

«En ce qui concerne les crimes, retournez à Raqqa, enterrez les corps qui restent sous les ruines et les décombres, et qui sont le résultat des pilonnages des quartiers résidentiels réalisés sans discernement. Et procédez à une enquête», a ajouté Vladimir Poutine.

Les terroristes de «Daech» s’étaient emparés en 2014 de vastes territoires en Irak, dont la deuxième plus grande ville du pays, Mossoul. En 2017, les terroristes ont été chassés de Mossoul à l’issue d’une opération militaire de grande ampleur. La ville syrienne de Raqqa où avaient également opéré les terroristes de «Daech» et où vivaient des civils a elle aussi été bombardée par la coalition.

french.alahednews.com.lb

