L’armée syrienne lance un autre assaut majeur à Ghouta Est

La Division des Forces du Tigre s’empare de Mesraba à Ghouta Est

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 14h40 – Il y a quelques minutes, l’armée arabe syrienne SAA a lancé un assaut majeur contre la ville d’Aftris, ciblant les dernières fortifications des rebelles islamistes.

Selon une source militaire, une force combinée d’unités de l’armée syrienne aurait attaqué les Aftris à partir de deux axes différents, saisissant plusieurs points des rebelles islamistes alors qu’ils poussaient plus profondément dans la ville.

Pendant ce temps, dans la partie nord du Ghouta oriental, l’armée arabe syrienne a lancé une nouvelle attaque contre la ville d’Al-Rayhan.

Selon une source militaire, l’armée syrienne a déjà saisi presque toutes les fermes des flancs nord, nord-est et sud d’Al-Rayhan.

La source a ajouté que l’armée syrienne a maintenant commencé son attaque pour capturer l’Al-Rayhan des terroristes de Jaysh Al-Islam.

almasdarnews.com

Les Forces du Tigre

Adaptation Yandex

Editor-in-Chief Specializing in Near Eastern Affairs and Economics.

Breaking: Syrian Army splits east #Damascus pocket 3 ways with fire control after laying siege to another Islamist stronghold https://t.co/bNCWTKSTsM #SAA #Syria — Al-Masdar News (@TheArabSource) 10 mars 2018

La prise de Mesraba par la Division des Forces du Tigre, il y a quelques heures à peine, l’armée syrienne a maintenant divisé de facto la poche de Ghouta Est en trois parties avec le contrôle des tirs.

Premières images des troupes de l’armée syrienne dans la ville de Ghouta Est capturée

BEYROUTH, LIBAN, 15h50 – L’Armée arabe syrienne SAA a saisi la ville impérative de Mesraba dans la région de Ghouta Est, aujourd’hui, forçant les rebelles islamistes à battre en retraite plus au sud pour éviter d’être débordés.

