Vladimir Poutine a félicité les femmes russes à l’occasion de la Journée internationale de la femme

Soyez aimées et heureuses! Vladimir Putin🌹💖

kremlin

Président de la Russie Vladimir Poutine: Chères femmes de Russie,

Je vous prie d’accepter mes sincères salutations à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Nous célébrons cette fête au tout début du printemps. Le temps peut varier aujourd’hui à travers notre grand pays, mais l’esprit printanier est omniprésent. C’est dans les sourires, les fleurs et les émotions sincères qui nous entourent.

C’est pour vous, mesdames. Nous sommes heureux d’avoir cette merveilleuse occasion d’exprimer à nouveau notre profond respect pour vous, notre enchantement avec votre beauté et votre tendresse.

Les hommes d’aujourd’hui vous offrent des cadeaux sincères; ils souhaitent de joyeuses fêtes aux mères, grands-mères, épouses, filles, petites amies et collègues.

Seules les femmes peuvent créer une atmosphère accueillante au travail et à la maison, s’occuper de nos foyers et de nos enfants tous les jours et leur servir d’exemple moral.

Nous savons que le cœur d’une femme est le plus loyal, son pardon le plus puissant. Et nous savons que l’amour d’une mère est vraiment sans limite.

Élever un enfant est une joie et une responsabilité, ce qui rend le dur labeur des mères de familles nombreuses encore plus précieux, y compris les mères qui donnent chaleur et bonheur aux enfants adoptés.

La femme est la figure gentille et sereine dans la vie de chaque homme. D’innombrables œuvres d’art sont dédiées aux femmes. Et une belle tradition de réciter des poèmes pour les femmes le 8 mars prend forme dans notre pays.

Vladimir Poutine récite un poème consacré aux femmes par un poète soviétique.

Joyeuse Journée internationale de la femme. Soyez aimées et heureuses!

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Vladimir Putin wished a happy holiday to Russian women on International Women’s Day https://t.co/sykvGcACWG — President of Russia (@KremlinRussia_E) 8 mars 2018