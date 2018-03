Syrie dans les dernières 24 heures: l’armée reprend le contrôle d’une ville clé de Damas

Le contrôle de l’armée sur Mesraba et Beit Sawa est comme un domino qui conduira à l’effondrement des bases terroristes de Ghouta, l’officier Elam al-Harbi

TEHRAN FNA – L’armée syrienne a poursuivi ses opérations militaires dans l’est de Damas en purgeant les terroristes des régions plus stratégiques. Les unités de l’armée engagées dans une dure bataille contre les terroristes de Damas oriental après avoir détruit les lignes de défense des terroristes et réussi à capturer une autre zone stratégique là-bas.

Les troupes syriennes ont tué plusieurs terroristes et en ont blessé beaucoup d’autres lors de violents affrontements sur le contrôle des régions stratégiques. Ils ont également détruit l’équipement militaire des terroristes.

L’armée syrienne a également poursuivi ses progrès dans d’autres provinces clés de Syrie.

Damas

L’armée syrienne a poursuivi ses opérations militaires nocturnes à Ghouta Est de Damas, reprenant le contrôle d’une région clé aux terroristes.

Les terroristes Takfiri se sont retirés de leurs positions à Beit Sawa, dans l’est de Ghouta, et ont fui la ville après avoir affronté la lourde offensive de l’armée, a indiqué une source de terrain jeudi.

Les forces terrestres de l’armée syrienne, soutenues par des missiles, de l’artillerie et des unités aériennes, ont repris le contrôle de la ville stratégique de Beit Sawa après que les militants eurent fui le champ de bataille.

L’armée syrienne se trouve maintenant à moins de 2 km, cherchant à atteindre la région après avoir libéré la ville de Modireh et à la diviser en parties nord et sud.

En outre, d’autres unités de l’armée prévoient d’attaquer Mesraba, une autre ville stratégique de Ghouta Est de Damas, depuis les fronts Sud et Est.

Mercredi, un officier supérieur de l’armée a déclaré que la victoire des troupes gouvernementales dans la ville de Mesraba entraînera l’effondrement des terroristes dans toute la région de Ghouta Est à Damas.

« Le contrôle de l’armée sur Mesraba et Beit Sawa est comme un domino qui conduira à l’effondrement des bases terroristes de Ghouta », a déclaré l’officier cité par le site d’information en arabe Elam al-Harbi.

Il a ajouté que les fronts des opérations à Ghouta seront séparés en deux fronts nord et sud, affirmant que de nombreux terroristes seront forcés de se rendre en conséquence.

« L’armée syrienne encerclera bientôt les terroristes dans différentes parties de Ghouta », a déclaré l’officier, ajoutant que les terroristes du Front al-Nosra (Tahrir al-Sham Hay’at) stationnés à Harasta seront bientôt coupés des militants de Faylaq al-Rahman et de Jaysh al-Islam présents à Douma, Saqaba et Hamouriyeh.

Pendant ce temps, les forces armées syriennes s’apprêtaient à diviser la Ghouta orientale de Damas en deux parties pour exercer davantage de pression sur les terroristes après d’importants progrès dans la région.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH basé à Londres a rapporté jeudi que l’armée syrienne a repris le contrôle de 50% de Ghouta Est.

Une source militaire a également indiqué que l’armée n’est qu’ à un kilomètre d’une zone où elle pourrait créer une brèche entre le nord et le sud-est de Ghouta.

Une fois que l’armée syrienne aura réussi à diviser Ghouta Est, les forces de Damas auront finalement sécurisé la base de gestion des véhicules et rejoint leurs forces dans la région.

Alep

L’armée turque et les militants soutenus par Ankara ont occupé davantage de territoires syriens après de violents affrontements avec les Kurdes pendant l’opération Olive Branch à Alep.

La salle des opérations des forces turques a annoncé jeudi qu’elles ont pris le contrôle du village de Kafr Jennah et de son camp stratégique en Afrique du Nord.

Le site d’informations en ligne d’Enab Baladi, affilié à des dissidents, a rapporté que l’armée turque s’est avancée dans des régions situées à 9 km d’Afrin, dans le nord-est du pays.

Pendant ce temps, les terroristes de l’Armée syrienne libre FSA, alliés à la Turquie, pourraient chasser les Kurdes des régions de Haloubi Kabir, Mashala, Tal Hamou et Qouririah et prendre le contrôle du barrage de Maydankay.

Aussi, au sud de l’Afrin, les militants soutenus par la Turquie avancèrent dans l’axe de Jandaris, capturant Tal Jandaris après une autre brève bataille avec des combattants kurdes.

Une source de terrain a déclaré que Soleiman Shah heights est maintenant la dernière ligne de défense des troupes kurdes du Nord-Est une fois que l’armée turque a pris le contrôle de Kafr Jennah et du camp à l’intérieur.

Il a ajouté que si les forces turques gagnent le contrôle de Jandaris, la région d’al-Ma’abatli sera la seule région sous contrôle kurde, et le contrôle de l’armée turque sera complété sur le récif africain s’ils peuvent occuper al-Ma’abatli.

Raqqa

Les forces tribales arabes de la province de Raqqa ont formé un certain nombre d’unités pour lutter contre les Kurdes qui ont occupé la ville et qui sont soutenues par Washington.

Les forces formées sous le titre de la Résistance populaire de Raqqa PRoR recrutent maintenant des forces pour commencer à combattre les milices kurdes.

Un grand nombre de civils qui ont été tués pendant les opérations par les Kurdes et la coalition anti-DAECH dirigée par les États-Unis à Raqqa étaient membres de ces tribus.

Les forces kurdes se sont également occupées du recrutement forcé parmi les civils après l’occupation de Raqqa.

