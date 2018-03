L’armée syrienne doit faire face à des forces majeures sur la rive est de l’Euphrate à Deir Ezzor

L’armée syrienne et alliés semblent se préparer à attaquer les FDS soutenues par les États-Unis

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 04h55 – L’armée syrienne et les paramilitaires alliés ont commencé à amasser des forces considérables sur la rive est de l’Euphrate dans la province de Deir Ezzor selon une source CNN prétendant citer des responsables militaires américains.

S’il est vrai, il semble que les forces pro-gouvernementales syriennes se préparent peut-être à attaquer les zones détenues par les forces démocratiques syriennes FDS soutenues par les États-Unis dans les campagnes orientales de la province de Deir Ezzor.

La dernière fois que cela s’est produit (il y a exactement un mois à ce jour), la coalition anti-Daech dirigée par les États-Unis a réagi en lançant des attaques aériennes contre les forces syriennes, causant la mort de dizaines de soldats gouvernementaux (certaines sources affirment que plus de 100 personnes ont été tuées).

La zone où les forces gouvernementales sont censées accumuler des effectifs est une vaste étendue de campagne sur la rive orientale de l’Euphrate, centrée autour de la ville de Khasham et d’une douzaine d’autres villages.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Vous ne pouvez temporairement plus joining and posting to groups that you do not manage jusqu’au 14 mars, 18:00.

🔴 un(e) samaritain(e) pour publier dans un groupe facebook, vous remercie, Yandex