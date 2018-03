⚡“Armata” sera intégré dans le système de contrôle automatisé des troupes

🇷🇺Le T-14 «Armata» menace les blindés de l’OTAN

Le char T-14 « Armata » est intégré dans un système de commandement et de contrôle automatisé et des armes tactiques, a déclaré le chef des forces terrestres et des Forces armées de la Fédération de Russie, le général-colonel Oleg Salyukov.

« Le T-14 Armata sera intégré dans un système automatisé de commandement et de contrôle des troupes et des armes », a déclaré Salyukov dans un entretien avec le journal des forces armées russes Krasnaya Zvezda publié sur le site de l’agence.

Il a noté que les essais du futur char T-14 se poursuivent dans le cadre du travail de développement d’Armata. « Étant donné que le prototype est complètement nouveau, avec un grand nombre de solutions et de technologies innovantes, les entreprises du complexe militaro-industriel sont le processus de diagnostic du char, le réglage et la coordination de ses composants et d’assemblages dans les travaux sont exécutés comme prévu. » – a déclaré le commandant en chef.

Selon lui, le char de la nouvelle génération dépassera les séries chars existants et les meilleurs concurrents étrangers dans presque toutes les caractéristiques.

« Le T-14 » Armata « applique un système innovant de programmation personnalisée avec emménagements séparée (en capsule blindée), des munitions et du carburant, ainsi que la capacité des armes téléguidé. Cela peut améliorer considérablement la sécurité et la survie du char dans le champ de bataille. Dans les moyens de protection sont complexes, ce qui le rend difficile à détecter, à empêcher le déploiement d’armes de précision, à assurer la détection et la destruction des munitions attaquantes par un complexe de protection active, en cas de choc sur les modules de protection dynamiques et de nouvelles armures protègent de manière fiable le char de toutes les armes antichars existantes, » – a dit Salyukov.

Il a ajouté que le prototype est équipé d’un canon de 125 mm avec une nouvelle génération prometteuse de munitions et un système de contrôle de tir numérique qui vous permet d’engager à la fois des objectifs lourdement protégés et, le char et son équipage d’être dangereux par tout temps, à tout moment 24 heures sur 24. En outre, le T-14 est équipé de l’équipement le plus moderne pour les équipements de bord, les postes des équipages sont équipés de dispositifs de contrôle vidéo avec commandes tactiles, rapporte RIA Novosti.

«Le prototype est modulaire et fait appel à des solutions numériques et logicielles uniques, ce qui ouvre des possibilités pratiquement illimitées de modernisation et de robotisation», a conclu le colonel général.

defence.ru

Adaptaion Yandex

