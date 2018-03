Iran, Sheikh al-Islam : Nous avons fait des reproches à la France

Le ministre français Le Drian a entendu une réponse forte et claire « Niet »! HaHaHa!😅😂😇

Le conseiller du ministre iranien des AE à al-Ahed: les capacités de l’Iran en matière de missiles est une affaire interne.

La visite du ministre français des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian à la capitale iranienne marque une étape importante dans l’histoire des relations bilatérales entre les deux pays, surtout après les récentes prises de position de Paris, dont certaines étaient alignées aux positions américaines. Notamment après la déclaration du ministère français des Affaires étrangères, selon laquelle Le Drian discutera des capacités de l’Iran en matière de missiles, du dossier nucléaire et des enjeux régionaux.

A Téhéran, le ministre français a entendu une réponse forte et claire, des hauts responsables iraniens, selon laquelle la République islamique d’Iran n’abandonnera pas ses droits légitimes, en particulier ce qui concerne la défense de la République.

Beaucoup ont considéré que le port de l’uniforme militaire par le secrétaire du Conseil suprême pour la sécurité nationale, l’amiral Ali Shamkhani lors de sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, avait pour but d’envoyer un message fort et clair que l’Iran n’autorisera à aucun parti étranger à s’ingérer dans sa politique interne, notamment en ce qui concerne, le dossier de la défense, qui est un droit légitime de la République islamique.

Commentant la visite, le conseiller du ministre iranien des Affaires étrangères Dr. Hussein Sheikh al-Islam a noté au site al-Ahed que : «nous avons fait des reproches à la France, parce qu’elle ne s’est pas mise contre les positions de Washington qui auront des conséquences sérieuses sur la paix mondiale», ajoutant que «ceux qui ont signé l’accord nucléaire n’ont pas confronté les mesures adoptées par Washington contre l’accord, et cela aura des répercussions sur les intérêts du peuple français».

Sheikh al-Islam a signalé qu’«ils profitent de la faiblesse de la France pour faire pression sur la République islamique d’Iran, et nous refusons ces mesures et nous ne permettrons à personne de prendre des décisions à notre place. Nous prenons, nous-mêmes, nos décisions et nous maintenons nos intérêts nationaux et nous ne succombons à aucune pression», a-t-il ajouté, «la question de la défense de la république islamique d’Iran est une question interne que nous ne négocierons avec personne, de même pour les capacités de l’Iran en matière de missiles et les dossiers régionaux» a-t-il poursuivi, «si l’Amérique veut sortir de l’accord nucléaire nous ferons ainsi».

Il convient de noter que la visite de Le Drian était prévu depuis plusieurs mois et vient en préparation de la visite du président français à Téhéran Emmanuel Macron au cours des prochains mois.

french.alahednews.com.lb

L’Iran prêt à négocier sur ses missiles si l’Occident détruit les siens https://t.co/d6tIESYyZhpic.twitter.com/gqm9z28X1H — Olivier Berruyer (@OBerruyer) 7 mars 2018

Vous ne pouvez temporairement plus joining and posting to groups that you do not manage jusqu’au 14 mars, 18:00.

🔴 un(e) samaritain(e) pour publier dans un groupe facebook, vous remercie, Yandex