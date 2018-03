🔴Les Forces Spéciales ISIS Hunters ont rejoint le champ de bataille de Ghouta

By Zen Adra

DAMAS, SYRIE, 17h15 – Des centaines de Forces Spéciales ISIS Hunters ont récemment rejoint les lignes de front sur le champ de bataille de Ghouta Est alors que les batailles dans l’enclave rebelle s’échauffent.

Environ 700 membres du groupe formé par la Russie aideront l’armée syrienne à reprendre le contrôle d’un plus grand nombre de territoires aux insurgés islamistes.

Les combattants endurcis ont acquis une bonne réputation en combattant les djihadistes de l’Etat islamique à Palmyre et Deir Ezzor, et ont été capables de remporter de grandes victoires, protégeant la zone riche en gaz dans le désert syrien.

Les ISIS Hunters sont une unité de forces spéciales de l’armée syrienne, ont rejoint l’opération Ghouta car les Hunters ne font aucune différence entre les couleurs du terrorisme

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

ISIS Hunters

L’armée syrienne se prépare à une opération de guerre urbaine après avoir saisi toutes les terres agricoles détenues par les rebelles à l’est de Damas almasdarnews.com

L’armée syrienne entre en opération pour capturer une importante ville de l’est de Ghouta.

L’armée arabe syrienne SAA a lancé une nouvelle opération pour capturer la ville stratégique de Mesraba dans le couloir ouest de la région de Ghouta Est.

Selon une source militaire, l’armée syrienne aurait attaqué plusieurs fos autour de Mesraba pour tenter d’écraser les rebelles islamistes qui défendaient la ville.

Nous avons supprimé cette publication qui semble indésirable et ne respecte pas les standards de la communauté.

Vous ne pouvez temporairement plus joining and posting to groups that you do not manage jusqu’au 14 mars, 18:00.

🔴 un(e) samaritain(e) pour publier dans un groupe facebook, vous remercie, Yandex