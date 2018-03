Comment le gouvernement britannique a financé Al-Qaïda en Syrie

Les fonds ont été remis à un individu présenté comme le maire d’Alep, en réalité un porte-parole des terroristes saoudiens

L’espace Panorama de la BBC a révélé qu’Adam Smith International, une association classée comme une ONG humanitaire qui a reçu des fonds du gouvernement de Sa Majesté pour former une « police » dans les « zones libérées », c’est-à-dire sous le contrôle des « rebelles syriens » , était en train de financer al-Qaïda.

D’autres enquêtes ont montré qu’Adam Smith International a également financé une campagne de lobbying à l’ONU pour convaincre les diplomates que Bahreïn respecte les droits de l’homme.

Sous la pression du parti travailliste, le gouvernement conservateur du Royaume-Uni a alors coupé les fonds à Adam Smith International, la plus importante des ONG «humanitaires» britanniques.

A partir de ce moment plusieurs scandales éclatent, du versement de salaires exorbitants aux dirigeants de cette association au vol de documents confidentiels de l’Etat, mettant en difficulté plusieurs responsables de l’ONG, ce qui a donné lieu à plusieurs démissions dans son conseil de administration.

Le gouvernement britannique dispose actuellement d’un «Fonds de stabilité et de sécurité des conflits (CSSF) chargé de nourrir Al-Qaïda en Syrie par l’intermédiaire de trois ONG humanitaires: Adam Smith International, Global Integrity et Tamkeen. Les fonds ont été remis à un individu présenté comme le maire d’Alep, en réalité un porte-parole des terroristes saoudiens qui occupaient l’est de cette ville syrienne, et les soi-disant White Helmets – Casques Blancs (un autre groupe, soi-disant syrien, organisé par James Le Mesurier, officier du MI6 britannique), qui prétend faire du travail de défense civile mais qui est effectivement engagé dans la propagande contre la République arabe syrienne.

Lord Ahmad de Wimbledon a confirmé devant le Comité des Relations Extérieures de la Chambre des Communes que la CSSF a dédié aux groupes qu’elle soutient en Syrie 66 millions de livres sterling en 2015-2016, 64 millions en 2016-2017 et qu’elle a attribué 69 millions pour l’exercice financier 2017-2018.

