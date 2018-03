Moscou : La résolution du Conseil des Droits de l’homme sur la Syrie démontre que Londres et Washington soutiennent les hommes armés à Ghouta

Les Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, leur soutien aux hommes armés qui se trouvent à Ghouta Est et dont plusieurs sont affiliés au réseau terroriste «Al-Qaïda»

Moscou / Le ministère russe des AE a critiqué la résolution adoptée par le Conseil des Droits de l’homme relevant de l’ONU sur la soi-disant « détérioration de la situation des droits de l’homme à Ghouta est », affirmant que cette résolution n’a rien à voir avec l’inquiétude réelle quant aux droits de l’homme en Syrie.

Dans un communiqué qu’il a publié aujourd’hui, le ministère russe des AE a dit que les représentants des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne avaient assuré leur non disposition à obtempérer à la résolution du Conseil de sécurité N°2401 et leur soutien aux hommes armés qui se trouvent à Ghouta est et dont plusieurs sont affiliés au réseau terroriste « Al-Qaïda ».

A.Chatta

sana.sy

