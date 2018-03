La Russie a humilié le bouclier anti-missile US

📹Les missiles américains pour couvrir des zones de guerre était inutile et que ces engins ne peuvent cibler que des moineaux!🐦😁😅😂

Le vice-ministre russe de la Défense a déclaré que Washington, après que Moscou ait dévoilé ses nouveaux armements, a décidé de déployer 400 missiles à proximité des frontières russes.

Dans un entretien avec la chaîne Russia 24, Alexander Fomin, vice-ministre russe de la Défense a précisé que les missiles américains ne valaient plus grand-chose depuis que la Russie a dévoilé ses nouveaux systèmes d’armement.

Il a fait valoir que l’utilisation de missiles américains pour couvrir des zones importantes et des zones de guerre était inutile et que ces engins ne peuvent cibler que des moineaux.

Fomin a indiqué qu’il n’y avait pas de dispositif de défense capable de détruire des missiles russes Kijnal, dont la vitesse est 10 fois supérieure à la vitesse du son et que les partenaires occidentaux de la Russie devraient s’adapter à cette réalité.

Ce dernier a souligné que le Kinjal avait été utilisé dès le départ dans l’armée russe et que la fabrication des systèmes stratégiques Avangard avec une vitesse supérieure à celle du son avait débuté et que pour cette raison même, Moscou avait demandé à plusieurs reprises à ses partenaires occidentaux de discuter de la sécurité et de la stabilité du monde.

parstoday.com

Complexe « Avangard » avec une unité de planification hypersonique

Missile de croisière à Portée illimitée avec l’énergie nucléaire