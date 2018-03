Les nouveaux systèmes nucléaires de Poutine

🇷🇺RussiaArmy aurait un missile de croisière à propulsion nucléaire, Nils Bøhmer, physicien nucléaire

By Thomas Nilsen

S’il est vrai que la Russie a testé ses nouveaux missiles nucléaires, des rejets radioactifs pourraient se produire, selon un expert norvégien de la sûreté nucléaire.

Dans son discours annuel sur l’état de l’art, le président russe a présenté deux nouveaux systèmes de livraison d’ogives nucléaires.

Plusieurs fois au cours des deux dernières années, de minuscules petites traces d’iode radioactif131 ont été mesurées en Europe, notamment dans les pays scandinaves. Les organismes nationaux de radioprotection n’ont pas été en mesure de déterminer la source du rejet, spéculant sur tout, depuis les fuites dans une installation de production d’isotopes médicaux jusqu’aux fuites des réacteurs nucléaires en exploitation.

En Norvège et en Finlande, des isotopes radioactifs ont été découverts dans des stations de surveillance en janvier et mars de l’année dernière, ainsi qu’en janvier et février de cette année. L’an dernier, le premier nuage de radioactivité a été détecté pour la première fois à la station de filtration d’air de Svanhovd, à la frontière norvégienne au nord de la Russie, mais s’est répandu sur la majeure partie de l’Europe vers le sud, en direction de la France et de l’Espagne, au cours des deux semaines suivantes.

Les autorités soulignent que les niveaux étaient presque indétectables et qu’ils sont loin de présenter des risques sanitaires pour la population.

« Personne n’ a rien de tel »

Vladimir Poutine a adressé un message clair aux États-Unis jeudi à Moscou en parlant des armes nucléaires. La Russie a mis au point de nouveaux missiles et une torpille sous-marine qui seraient à l’abri des boucliers de missiles balistiques et d’autres moyens d’arrêter une attaque nucléaire.

Personne n’a rien de tel « , a déclaré M. Poutine en même temps qu’une animation vidéo était affichée sur de grands écrans. Deux des armes filtrées que Poutine a présentées sont de nouveaux vecteurs à propulsion nucléaire.

Le drone sous-marin à propulsion nucléaire est connu d’avant, bien que l’on ne sache pas très bien jusqu’ à quel point les constructeurs d’armes russes sont parvenus à déployer ce drone massif.

Le test de l’Arctique?

Le missile de croisière à propulsion nucléaire est plus remarquable. L’utilisation de l’énergie nucléaire pour un missile a l’avantage d’étendre considérablement la portée. Sur l’écran de Poutine, l’animation vidéo montrait le missile qui volait en direction du sud à travers l’Atlantique, avant de retourner vers le nord sur la côte ouest de l’Amérique du Sud.

Jeudi dernier, le journaliste de Fox News Lucas Tomlinson a envoyé un tweet où il a cité des responsables américains disant: »Le missile de croisière nucléaire russe n’est pas encore opérationnel, toujours en phase de » R&D « et s’est écrasé récemment dans les essais dans l’Arctique, en dépit des affirmations de Poutine aujourd’hui ».

Le tweet de Tomlinson est mentionné dans un article du Washington Post.

Si c’est vrai ou non est difficile à vérifier. Selon une source du complexe militaro-industriel russe qui s’adresse à Vedomosti, la radioprotection a été assurée pendant les essais du missile. L’installation nucléaire à bord était représentée par une source d’énergie électrique « , a dit la source.

Cela aurait pu être le cas si le missile avait été testé au sol, mais peu probable s’il s’agissait d’un véritable essai en vol.

Parlant de l’essai réussi, le président Vladimir Poutine a déclaré dans son discours que le missile a été lancé avec une installation nucléaire. A la fin de l’année 2017, le lancement réussi du plus récent missile de croisière russe équipé d’une centrale nucléaire a eu lieu à Central Range en Russie « , a déclaré M. Poutine à l’applaudissement du public.

Rejets radioactifs probables

Nils Bøhmer, physicien nucléaire de la Fondation Bellona à Oslo, explique à l’observateur de Barents qu’un essai d’un missile de croisière à propulsion nucléaire aurait très probablement provoqué des rejets d’isotopes détectables.

S’il est vrai que la Russie a mis à l’essai son nouveau missile nucléaire, il est possible que des radiations radioactives aient été libérées », affirme M. Bøhmer, qui souligne que les essais au sol des réacteurs d’un avion à propulsion nucléaire effectués par les États-Unis à la fin des années 1950 ont eu lieu. Ce projet a été annulé en raison des fortes émissions de radioactivité derrière les moteurs du site d’essai d’Idaho Falls « , explique Nils Bøhmer.

Il dit qu’il pourrait y avoir un lien entre le mystérieux iode 131 détecté et le nouveau missile russe. Cela pourrait s’expliquer par les essais secrets du nouveau missile nucléaire russe. En raison de la courte demi-vie de huit jours de l’iode 131, cet isotope mesuré dans l’air ne pouvait s’expliquer que par le fonctionnement du réacteur. D’autres isotopes, comme le Césium-137 qui a une demi-vie de 30 ans, se trouvent dans la nature bien après les rejets. Cela pourrait expliquer pourquoi on ne détecte que de l’iode 131, car le Cesium 137 est masqué par les rejets de l’accident de Tchernobyl « , explique Bøhmer.

Un missile de croisière à propulsion nucléaire équipé d’un petit réacteur serait très probablement doté d’un système de refroidissement en partie à ciel ouvert, où les isotopes s’envoleraient tout simplement à mesure que le missile s’éloignerait.

Sniffer nucléaire

Depuis le début de 2017, l’avion « renifleur nucléaire » WC-135 des États-Unis a été déployé à plusieurs reprises sur la base aérienne britannique de Surrey. De la base, l’avion a fait des décollages pour des vols vers la Norvège et la région de la mer Baltique pour surveiller les niveaux de radioactivité, a rapporté le journal Independent en février de l’année dernière.

Le WC-135 peut détecter et identifier les isotopes radioactifs provenant des essais d’armes nucléaires ainsi que les rejets de réacteurs ou d’autres sources.

Althoug Nils Bøhmer est d’accord avec les autorités de radioprotection des pays nordiques pour dire que les niveaux mesurés ne présentent aucun risque pour la santé de la population. Nous savons par l’histoire que lorsque les scientifiques militaires mettent au point des armes faisant appel à la technologie nucléaire, la sécurité n’est pas toujours la priorité numéro un.

Les rejets de radioactivité pourraient être assez élevés directement sur le site où les missiles de croisière à propulsion nucléaire sont testés, ce qui pourrait causer des problèmes de santé à la population locale « , explique Nils Bøhmer.

Il est également dit par Poutine que la Russie est en train de mettre au point un nouveau drone sous-marin à propulsion nucléaire. Très peu d’informations sont connues sur la technologie à bord de ce drone, mais on pourrait supposer que ce véhicule à propulsion nucléaire pourrait aussi conduire à des rejets radioactifs. »

Selon M. Bøhmer, de tels rejets radioactifs pourraient contaminer le terrain de pêche de la mer de Barents, si les essais se déroulent dans ces zones.

L’observateur de Barents a fait état du nouveau drone sous-marin, connu sous le nom de STATUS-6, pour la première fois en 2016.

