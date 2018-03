Les blindés de l’armée syrienne, les troupes de choc lancent une offensive sur plusieurs bastions islamistes dans l’Est de Damas

📹Environ un tiers des bastions rebelles de Ghouta Est s’est effondré

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN 13h00 – Au cours de la journée du vendredi au samedi, les forces d’élite de l’armée syrienne ont lancé un assaut total sur les zones militantes de la région de Ghouta Est de Damas.

Les troupes et les chars syriens, soutenues par l’artillerie et la puissance aérienne, frappent le secteur est et nord-est de l’enclave rebelle de Ghouta Est et se heurtent à des lignes de défense bien éprouvées qui ont résisté à de multiples assauts pendant des années.

La bataille de deux jours a donné lieu à une victoire stratégique décisive pour les forces gouvernementales avec les villes du district de Ghouta Est d’An-Nashabiyah, Uataya et Harzama ainsi qu’une base de défense aérienne voisine tombant aux mains des troupes syriennes.

Jaysh al-Islam, la principale faction rebelle s’opposant à la poussée de l’armée syrienne, a finalement été forcée de se retirer vers l’ouest en direction de Douma et Masraba.

Dans l’ensemble, environ un tiers du bastion rebelle de Ghouta Est s’est effondré.

Récemment, le ministère syrien de la Défense a publié des images montrant l’opération de capture d’An-Nashabiyah, Uataya et Harzama ainsi que ses conséquences.

DAMAS, SYRIE 16h30 – Des affrontements incessants ont éclaté dans une importante banlieue tenue par les rebelles dans le nord-est de Damas alors que des combats font rage sur plusieurs fronts dans la région de Ghouta Est.

Les rebelles Jihadistes sont presque encerclés dans la banlieue nord-est de Damas.

